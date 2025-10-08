Köping IF 1 utklassade Hällefors IK/Nora HC – seger med 10–1

Köping IF 1-seger med 10–1 mot Hällefors IK/Nora HC

Axel Lönnqvist gjorde tre mål för Köping IF 1

Andra förlusten i följd för Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C herr med hela 10–1 (2–0, 6–0, 2–1).

Köping IF 1 var starkast i första perioden som laget vann med 2–0.

Även i andra perioden var Köping IF 1 starkast och gick från 2–0 till 8–0 genom mål av Liam Norgren, William Svensson, Malte Bergqvist, Felix Sjöquist, Leon Åkerström och Rasmus Nordling. Köping IF 1 vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 10–1.

Axel Lönnqvist gjorde tre mål för Köping IF 1 och ett målgivande pass, William Svensson stod för ett mål och två assists, Leon Åkerström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Malte Bergqvist gjorde ett mål och två målgivande passningar.

För Köping IF 1 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Hällefors IK/Nora HC är på sjunde plats.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i MerEl Arena.

Nästa motstånd för Köping IF 1 är Örebro HUF 1. Lagen möts söndag 12 oktober 13.00 i Trängens IP. Hällefors IK/Nora HC tar sig an Örebro HUF 1 hemma onsdag 15 oktober 19.00.

Köping IF 1–Hällefors IK/Nora HC 10–1 (2–0, 6–0, 2–1)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (3.03) Hugo Wiberg (Liam Norgren), 2–0 (8.42) Axel Lönnqvist (William Svensson).

Andra perioden: 3–0 (20.22) Liam Norgren (Axel Lönnqvist), 4–0 (24.28) William Svensson (Leon Åkerström), 5–0 (26.03) Malte Bergqvist (Casper Ahlgren), 6–0 (35.33) Felix Sjöquist (Malte Bergqvist, Hugo Wiberg), 7–0 (36.42) Leon Åkerström (Wille Persson, William Svensson), 8–0 (38.21) Rasmus Nordling (Liias Åkerström).

Tredje perioden: 8–1 (41.46) Martin Thiery Wase (Neo Törnkvist), 9–1 (44.40) Axel Lönnqvist (Malte Bergqvist, Leon Åkerström), 10–1 (48.04) Axel Lönnqvist (Wille Persson).

Nästa match:

Köping IF 1: Örebro HUF:1, borta, 12 oktober

Hällefors IK/Nora HC: Örebro HUF:1, hemma, 15 oktober