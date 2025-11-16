Köping IF 1 fortsätter vara svårslaget – tog sjätte segern i rad

Köping IF 1 vann med 3–1 mot Örebro HUF 1

Köping IF 1:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Liam Norgren avgjorde för Köping IF 1

Det var upplagt för en riktigt het drabbning när två av de formstarkaste lagen i U18 division 1 västra C herr möttes i Köpings Ishall. Och hemmalaget Köping IF 1 vann mot Örebro HUF 1. 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) skrevs resultatet till som betyder att femteplacerade Köping IF 1 tog sjätte segern i följd och att Örebro HUF 1 samtidigt förlorade efter nio segrar i rad.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Örebro HUF 1 med hela 9–1.

Köping IF 1–Örebro HUF 1 – mål för mål

Köping IF 1 gjorde 1–0 efter nio minuters spel. Efter 4.43 i andra perioden nätade Ludwig Svärd på pass av Willy Toresson och Fabian Backlund och kvitterade för Örebro HUF 1. Redan efter 3.16 i tredje perioden tog Köping IF 1 ledningen genom Liam Norgren assisterad av William Svensson.

William Svensson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.08 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nästa motstånd för Köping IF 1 är BIK Karlskoga J18. Lagen möts tisdag 25 november 19.00 i Nobelhallen. Örebro HUF 1 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta söndag 23 november 16.00.

Köping IF 1–Örebro HUF 1 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (9.30) Leon Åkerström (Kian Lilja).

Andra perioden: 1–1 (24.43) Ludwig Svärd (Willy Toresson, Fabian Backlund).

Tredje perioden: 2–1 (43.16) Liam Norgren (William Svensson), 3–1 (58.52) William Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 5-0-0

Örebro HUF 1: 4-0-1

Nästa match:

Köping IF 1: BIK Karlskoga:2, borta, 25 november

Örebro HUF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 23 november