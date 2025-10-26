Köping IF 1 avgjorde i förlängningen mot Kumla Hockey J18

Seger för Köping IF 1 med 4–3 efter förlängning

Köping IF 1 tog en stark seger mot Kumla Hockey J18 borta i U18 division 1 västra C herr. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Malte Bergqvist blev matchhjälte för Köping IF 1 med sitt mål i förlängningen.

Kumla Hockey J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elias Skoglund innan Köping IF 1 svarade och gjorde 2–1 genom Kian Lilja. Kumla Hockey J18 utökade ledningen igen genom Elias Skoglund som gjorde sitt tredje mål efter 7.32 i andra perioden.

Köping IF 1 reducerade dock till 3–2 genom William Svensson efter 11.28 av perioden. 12.01 in i tredje perioden slog William Svensson till på nytt framspelad av Kian Lilja och Axel Lönnqvist och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Köping IF 1 3.34 in i förlängningen blev Malte Bergqvist med det avgörande förlängningsmålet.

Kumla Hockey J18:s Elias Skoglund gjorde tre mål.

Kumla Hockey J18 har tre vinster och två förluster och 43–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köping IF 1 har två vinster och tre förluster och 25–23 i målskillnad. Det här var Kumla Hockey J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Kumla Hockey J18 är kvar på tredje plats och Köping IF 1 stannar på femte plats, i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Köpings Ishall.

Onsdag 29 oktober 19.00 möter Kumla Hockey J18 Hällefors IK/Nora HC borta i MerEl Arena medan Köping IF 1 spelar hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF.

Kumla Hockey J18–Köping IF 1 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (3.44) Elias Skoglund (Henning Hjelte, Svante Dahlberg), 2–0 (9.24) Elias Skoglund (Alex Brorsson, Svante Dahlberg), 2–1 (13.30) Kian Lilja (Malte Bergqvist).

Andra perioden: 3–1 (27.32) Elias Skoglund, 3–2 (31.28) William Svensson (Axel Lönnqvist).

Tredje perioden: 3–3 (52.01) William Svensson (Kian Lilja, Axel Lönnqvist).

Förlängning: 3–4 (63.34) Malte Bergqvist (William Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 3-2-0

Köping IF 1: 2-1-2

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Hällefors IK/Nora HC, borta, 29 oktober

Köping IF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 29 oktober