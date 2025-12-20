Knapp seger för Tyresö Hanviken J20 på hemmaplan mot Nacka

Tyresö Hanviken J20 vann med 3–2 mot Nacka

William Due-Boje avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Tredje raka segern för Tyresö Hanviken J20

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Tyresö Hanviken J20, som vann hemma mot Nacka med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) i U20 region öst fortsättning herr på lördagen.

Tyresö Hanviken J20–Nacka – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 11.37 i andra perioden gjorde Tyresö Hanviken J20 1–0 genom Liam Enersen Tysk.

Nacka kvitterade till 1–1 genom Emil Eneqvist med 3.06 kvar att spela av perioden.

Tyresö Hanviken J20 tog ledningen på nytt genom Albin Carlsson efter 17.18.

8.04 in i tredje perioden satte William Due-Boje pucken på pass av Mathias Frantz och Leonard Magnusson och ökade ledningen.

13.06 in i perioden fick Storm Aho-Schjölin utdelning framspelad av Emil Eneqvist och Hugo Mikaelsson och reducerade. Men mer än så orkade Nacka inte med.

Tyresö Hanviken J20 har tio poäng och Nacka har sju poäng efter fem omgångar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Måndag 5 januari möter Tyresö Hanviken J20 Sollentuna borta 19.00 och Nacka möter Almtuna borta 19.45.

Tyresö Hanviken J20–Nacka 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (31.37) Liam Enersen Tysk, 1–1 (36.54) Emil Eneqvist (Hugo Mikaelsson, Albin Eriksson), 2–1 (37.18) Albin Carlsson (Arvid Blom, Leonard Magnusson).

Tredje perioden: 3–1 (48.04) William Due-Boje (Mathias Frantz, Leonard Magnusson), 3–2 (53.06) Storm Aho-Schjölin (Emil Eneqvist, Hugo Mikaelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Nacka: 2-1-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Sollentuna HC, borta, 5 januari 19.00

Nacka: Almtuna IS, borta, 5 januari 19.45