Knapp seger för Trångsunds IF U18 på bortaplan mot Mälarö Hockey U18

Trångsunds IF U18 vann med 3–2 mot Mälarö Hockey U18

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Mossberg avgjorde för Trångsunds IF U18

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Trångsunds IF U18, som vann borta mot Mälarö Hockey U18 med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på söndagen.

Mälarö Hockey U18–Trångsunds IF U18 – mål för mål

Trångsunds IF U18 tog ledningen efter tio minuters spel genom Oscar Sandberg assisterad av Elias Tingstorp och Eric Sjörén. Efter 15.11 gjorde laget 0–2 när Carl Hemb fick träff efter pass från Leo Eriksson.

Efter 5.01 i andra perioden nätade Lucas Mossberg på pass av Rasmus Andersson och Kimi Määttä och gjorde 0–3.

17.34 in i tredje perioden fick Joel Forsgren utdelning framspelad av Ossian Brunell och Alexander Täktén och reducerade. Vilmer Wesley såg till att Mälarö Hockey U18 reducerade igen efter 19.33 i tredje perioden på pass av Joel Forsgren och Alexander Täktén. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Resultaten i sista omgången betyder att Mälarö Hockey U18 slutar på fjärde plats i tabellen och Trångsunds IF U18 på första plats.

När lagen möttes senast vann Mälarö med 4–3.

Mälarö Hockey U18–Trångsunds IF U18 2–3 (0–2, 0–1, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 0–1 (10.49) Oscar Sandberg (Elias Tingstorp, Eric Sjörén), 0–2 (15.11) Carl Hemb (Leo Eriksson).

Andra perioden: 0–3 (25.01) Lucas Mossberg (Rasmus Andersson, Kimi Määttä).

Tredje perioden: 1–3 (57.34) Joel Forsgren (Ossian Brunell, Alexander Täktén), 2–3 (59.33) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, Alexander Täktén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 1-1-3

Trångsunds IF U18: 5-0-0