Knapp seger för Svedjeholmen/KB65 U18 på bortaplan mot Tegs SK U18

Seger för Svedjeholmen/KB65 U18 med 3–2 mot Tegs SK U18

Ali Al-Eidani matchvinnare för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s femte seger

Bortalaget Svedjeholmen/KB65 U18 tog en uddamålsseger i matchen mot Tegs SK U18. Laget vann matchen i U18 division 1 norra B herr på tisdagen med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Tegs SK U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde 0–1 genom Vilmer Kjellin efter 3.20 i andra perioden.

Tegs SK U18 kvitterade till 1–1 genom Sam Åström efter 11.32 av perioden.

Svedjeholmen/KB65 U18 tog ledningen på nytt genom Kelvin Franklin efter 12.34. Efter 17 sekunder i tredje perioden gjorde Svedjeholmen/KB65 U18 1–3 genom Ali Al-Eidani.

Neo Lönnebrink reducerade förvisso men närmare än 2–3 kom inte Tegs SK U18.

Det här var Tegs SK U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Svedjeholmen/KB65 U18:s andra uddamålsseger.

Tegs SK U18 stannar därmed på nionde plats och Svedjeholmen/KB65 U18 på fjärde plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 6–1.

Tegs SK U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 i nästa match hemma lördag 1 november 12.15. Svedjeholmen/KB65 U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 hemma tisdag 4 november 19.45.

Tegs SK U18–Svedjeholmen/KB65 U18 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

U18 division 1 norra B herr

Andra perioden: 0–1 (23.20) Vilmer Kjellin (Liam Bäckman, Liam Thurdin), 1–1 (31.32) Sam Åström (Robin Blom Kinnunen, Isak Jakobsson), 1–2 (32.34) Kelvin Franklin (Nils Seläng).

Tredje perioden: 1–3 (40.17) Ali Al-Eidani, 2–3 (53.41) Neo Lönnebrink (Alex Holmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 1-1-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-0-3

Nästa match:

Tegs SK U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 1 november

Svedjeholmen/KB65 U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 4 november