Klart i dag: Vännäs U18 vinner serien efter seger mot Sunderby SK U18

Vännäs U18 vann med 5–3 mot Sunderby SK U18

Vännäs U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Gordon Åhlin avgjorde för Vännäs U18

5–3 (1–0, 2–0, 2–3) borta mot Sunderby SK U18 räcker. Nu är seriesegern i U18 regional norr fortsättning vår herr klar för Vännäs U18. Sunderby SK U18 ligger på andra plats i tabellen.

Det här innebär att Vännäs U18 nu har sju segrar i följd i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Piteå Hockey U18 nästa för Vännäs U18

Vännäs U18 tog ledningen efter 14 minuters spel genom Viktor Brännström efter förarbete från Douglas Strandell och Helmer Forsström.

Efter 11.04 i andra perioden nätade Helmer Forsström framspelad av Anton Nilsson och Douglas Strandell och gjorde 0–2. Raitis Riekstins gjorde dessutom 0–3 efter 18.50 på pass av Melvin Wåhlund och Elvis Eriksson.

I tredje perioden var det i stället Sunderby SK U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 men Vännäs U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Vännäs U18:s Douglas Strandell hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Sunderby SK U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 i nästa match hemma söndag 8 mars 13.00. Vännäs U18 möter samma dag 12.30 Piteå Hockey U18 borta.

Sunderby SK U18–Vännäs U18 3–5 (0–1, 0–2, 3–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (14.11) Viktor Brännström (Douglas Strandell, Helmer Forsström).

Andra perioden: 0–2 (31.04) Helmer Forsström (Anton Nilsson, Douglas Strandell), 0–3 (38.50) Raitis Riekstins (Melvin Wåhlund, Elvis Eriksson).

Tredje perioden: 1–3 (47.11) Noel Ström (Leo Laitamaa, Joel Eriksson), 1–4 (51.27) Gordon Åhlin (Simon Rösnäs, Douglas Strandell), 2–4 (51.34) Gustav Apelqvist (Douglas Vikman Lund, Arn Haraldsson), 3–4 (53.32) Joel Eriksson, 3–5 (59.46) Elvis Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-1-2

Vännäs U18: 5-0-0

Nästa match:

Sunderby SK U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 8 mars 13.00

Vännäs U18: Piteå HC, borta, 8 mars 12.30