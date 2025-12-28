Klar seger för Tjeckien mot Danmark

Sju spelare nätade för Tjeckien

Tjeckien gjorde fyra raka mål

Kanada nästa motståndare för Danmark

Det blev en klar seger för Tjeckien när laget vann på bortaplan mot Danmark i JVM Grupp B herr. Tjeckien vann med klara 7–2 (2–1, 3–1, 2–0).

Det var första segern för Tjeckien, efter 5–7-förlust mot Kanada i första matchen.

Vaclav Nestrasil bakom Tjeckiens seger

Tjeckien tog ledningen i början av första perioden genom Vojtech Cihar.

Danmark kvitterade till 1–1 genom Tristan Petersen efter 5.53.

Tjeckien gjorde 1–2 genom Matej Kubiesa efter 11.57 i matchen.

Efter 1.45 i andra perioden gjorde Tjeckien 1–3 genom Vaclav Nestrasil.

Danmark reducerade dock på nytt till 2–3 genom Oliver Dejbjerg Larsen tidigt i perioden av perioden.

Tjeckien gjorde dock två snabba mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Adam Jiricek och Stepan Hoch.

5.41 in i tredje perioden slog Tomas Galvas till framspelad av Petr Sikora och Adam Novotny och ökade ledningen.

Efter 6.39 slog Richard Zemlicka till och ökade ledningen för Tjeckien. 2–7-målet blev matchens sista.

Tomas Galvas och Vaclav Nestrasil gjorde ett mål och två assist var för Tjeckien.

Nästa motstånd för Tjeckien är Finland. Lagen möts måndag 29 december 21.30.

Danmark–Tjeckien 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (2.56) Vojtech Cihar (Tomas Galvas, Vaclav Nestrasil), 1–1 (5.53) Tristan Petersen (Emil Saaby Jakobsen, Oliver Green), 1–2 (11.57) Matej Kubiesa (Petr Sikora, Tomas Galvas).

Andra perioden: 1–3 (21.45) Vaclav Nestrasil (Adam Jiricek, Adam Benak), 2–3 (24.39) Oliver Dejbjerg Larsen (Lasse Baerentsen), 2–4 (31.20) Adam Jiricek (Adam Novotny, Vaclav Nestrasil), 2–5 (35.01) Stepan Hoch (Jiri Klima).

Tredje perioden: 2–6 (45.41) Tomas Galvas (Petr Sikora, Adam Novotny), 2–7 (46.39) Richard Zemlicka.

Nästa match:

Tjeckien: Finland, borta, 29 december 21.30