Klar seger för Sunne IK J18 – vann med 7–2 mot Viking HC J18

Sunne IK J18 segrade – 7–2 mot Viking HC J18

Sunne IK J18:s Arnas Gudirgis tvåmålsskytt

Mille Ranström avgjorde för Sunne IK J18

Sunne IK J18 tog en enkel seger mot Viking HC J18 hemma i Helmia Arena i U18 division 1 västra D vår. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (3–1, 4–0, 0–1).

Arnas Gudirgis med två mål för Sunne IK J18

Viking HC J18 tog ledningen i första perioden genom Vilmer Olsen.

Sunne IK J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Sunne IK J18 startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 7–1 genom mål av Neo Olsson Gardsten, Oliver Rydell, Arnas Gudirgis och Oskar Blank.

Karl Haaster stod för målet när Viking HC J18 reducerade till 7–2 med 28 sekunder kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Viking HC J18.

Sunne IK J18:s Oskar Blank stod för ett mål och två assists.

Sunne IK J18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Viking HC J18 ligger på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunne IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Sunne IK J18 Örebro Hockey Ungdom J18 i Trängens IP 16.30. Viking HC J18 tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma 14.00.

Sunne IK J18–Viking HC J18 7–2 (3–1, 4–0, 0–1)

U18 division 1 västra D vår, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (10.53) Vilmer Olsen, 1–1 (10.59) Arnas Gudirgis, 2–1 (16.54) Wille Jansson (Oskar Blank, Mille Ranström), 3–1 (19.50) Mille Ranström (Oskar Blank).

Andra perioden: 4–1 (22.22) Neo Olsson Gardsten (Christoffer Haglund, Gaston Eriksson), 5–1 (23.18) Oliver Rydell (Johan Lucas Jäger, Neo Olsson Gardsten), 6–1 (24.37) Arnas Gudirgis, 7–1 (29.41) Oskar Blank.

Tredje perioden: 7–2 (59.32) Karl Haaster.

Nästa match:

Sunne IK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 18 januari 16.30

Viking HC J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 18 januari 14.00