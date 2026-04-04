Klar seger för Pittsburgh – vann med 9–4 mot Florida

Jevgenij Malkin tremålsskytt för Pittsburgh

Pittsburgh hade inga problem med Florida i NHL och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–4 (2–2, 6–0, 1–2).

Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter.

Florida reducerade och kvitterade till 2–2 genom A.J Greer och Niko Mikkola.

I andra perioden var det Pittsburgh som dominerade och gick från 2–2 till 8–2 genom två mål av Jevgenij Malkin, och ett mål var av Ryan Shea, Rickard Rakell, Anthony Mantha och Elmer Söderblom.

Pittsburgh hade övertaget även i tredje perioden som laget vann men Pittsburgh kunde hålla undan och vinna matchen med 9–4.

Erik Karlsson gjorde ett mål för Pittsburgh och spelade dessutom fram till tre mål och Jevgenij Malkin gjorde tre mål och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh med 5–3.

Söndag 5 april 21.00 möts lagen igen i PPG PAINTS Arena.

Pittsburgh–Florida 9–4 (2–2, 6–0, 1–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (0.20) Noel Acciari (Elmer Söderblom, Erik Karlsson), 2–0 (5.06) Erik Karlsson (Sidney Crosby, Jegor Tjinachov), 2–1 (7.10) A.J Greer (Cole Reinhardt, Gustav Forsling), 2–2 (14.31) Niko Mikkola (Cole Schwindt).

Andra perioden: 3–2 (21.51) Anthony Mantha, 4–2 (25.51) Jevgenij Malkin (Erik Karlsson, Sidney Crosby), 5–2 (28.27) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Rickard Rakell), 6–2 (29.53) Elmer Söderblom (Connor Dewar), 7–2 (37.48) Rickard Rakell (Jevgenij Malkin, Erik Karlsson), 8–2 (38.07) Ryan Shea (Samuel Girard, Ryan Shea).

Tredje perioden: 9–2 (43.30) Jevgenij Malkin, 9–3 (48.02) Noah Gregor (Sam Bennett, Matthew Tkachuk), 9–4 (50.46) Mackie Samoskevich (A.J Greer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-0-2

Florida: 2-0-3

Pittsburgh: Florida Panthers, hemma, 5 april 21.00

Florida: Pittsburgh Penguins, borta, 5 april 21.00