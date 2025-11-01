Klar seger för Nyköping – vann med 7–2 mot Vallentuna

Seger för Nyköping med 7–2 mot Vallentuna

Nyköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nyköpings Elliot Olofsson tvåmålsskytt

Nyköping tog en enkel seger mot Vallentuna hemma i Lilla Hallen i U20 region öst herr. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (5–0, 2–2, 0–0).

Nyköping höll nu nollan för tredje gången den här säsongen.

Segern var Nyköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Jonathan Özdemir matchvinnare för Nyköping

Nyköping dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Vallentuna reducerade dock till 5–1 genom Viggo Ahlqvist tidigt i andra perioden av perioden.

Nyköping gjorde dock två mål och gick från 5–1 till 7–1, målen av Lucas Jönsson och Arvid Nilsson. De sju minuterna blev direkt matchavgörande.

Rune Af Sandberg reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Vallentuna. Tredje perioden blev mållös och Nyköping tog därmed en säker seger. Tredje perioden blev mållös och Nyköping höll i sin 7–2-ledning och vann.

Nyköpings Elliot Olofsson stod för två mål och två assists och Luiz Liljeblad hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Nyköpings HF Ungdom med 14–1.

I nästa match möter Nyköping Flemingsberg borta och Vallentuna möter Nacka hemma. Båda matcherna spelas måndag 3 november 19.40.

Nyköping–Vallentuna 7–2 (5–0, 2–2, 0–0)

U20 region öst herr, Lilla Hallen

Första perioden: 1–0 (4.03) Elliot Olofsson (Luiz Liljeblad, Jonathan Özdemir), 2–0 (6.12) Elias Tauberman (Hugo Johansson, Albin Andersson), 3–0 (7.05) Jonathan Özdemir (Elliot Olofsson, Victor Dahlberg), 4–0 (9.23) Milton Grundmanis (Arvid Nilsson), 5–0 (14.59) Elliot Olofsson (Luiz Liljeblad).

Andra perioden: 5–1 (20.10) Viggo Ahlqvist (Gustavs Licis-Licitis, Tarik Mahmutovic), 6–1 (22.24) Lucas Jönsson (Milton Grundmanis, Hugo Johansson), 7–1 (30.18) Arvid Nilsson (Luiz Liljeblad, Elliot Olofsson), 7–2 (33.27) Rune Af Sandberg (Titus Cummings, Isac Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 4-0-1

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Nyköping: Flemingsbergs IK, borta, 3 november

Vallentuna: Nacka HK, hemma, 3 november