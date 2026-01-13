Klar seger för Mörrums GoIS U20 – vann med 8–3 mot Kållered

Mörrums GoIS U20 vann med 8–3 mot Kållered

Theo Löfström avgjorde för Mörrums GoIS U20

Andra raka segern för Mörrums GoIS U20

Det blev en klar seger för Mörrums GoIS U20 mot Kållered borta i U20 juniorettan syd herr. Matchen slutade 3–8 (1–2, 1–3, 1–3).

Resultatet innebär att Kållered nu har fyra förluster i rad.

Kållered–Mörrums GoIS U20 – mål för mål

Mörrums GoIS U20 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sebastian Erkenbölling innan Kållered svarade och gjorde 2–1 genom Nazarii Komisar.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Mörrums GoIS U20 vann också tredje perioden 1–3 och ställningen efter tre perioder var 3–8.

Mörrums GoIS U20:s Edvin Gummesson hade fyra assists, Robin Eskelinen gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Sebastian Erkenbölling stod för tre poäng, varav två mål. Elliot Börjesson hade tre assists för Kållered.

Kållered har en vinst och fyra förluster och 16–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mörrums GoIS U20 har två vinster och tre förluster och 20–26 i målskillnad.

För Kållered gör resultatet att laget nu ligger på tionde och sista plats i tabellen medan Mörrums GoIS U20 är på åttonde plats.

Den 17 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Jössarinken.

Kållered möter KRIF Hockey J20 i nästa match borta lördag 17 januari 14.00. Mörrums GoIS U20 möter samma dag Boro/Vetlanda hemma.

Kållered–Mörrums GoIS U20 3–8 (1–2, 1–3, 1–3)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (3.44) Sebastian Erkenbölling (Robin Eskelinen), 0–2 (15.17) Sebastian Erkenbölling (Wille Nilsson Lindkvist, Hugo Yngsell), 1–2 (15.46) Nazarii Komisar (Elliot Börjesson, Valter Thuresson).

Andra perioden: 1–3 (21.48) Viggo Mattsson Ekeflod (Robin Eskelinen), 1–4 (32.27) Theo Löfström (Edvin Gummesson, Sigge Grindhage), 1–5 (34.38) Sigge Grindhage (Edvin Gummesson, Hampus Eriksson), 2–5 (39.00) Charlie Blomqvist (Elliot Börjesson).

Tredje perioden: 2–6 (48.19) Simon Högardh (Theo Löfström, Hampus Eriksson), 3–6 (49.16) Valter Thuresson (Elliot Börjesson, Nazarii Komisar), 3–7 (55.36) Viggo Mattsson Ekeflod (Sebastian Erkenbölling, Edvin Gummesson), 3–8 (58.01) Robin Eskelinen (Simon Högardh, Edvin Gummesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 1-0-4

Mörrums GoIS U20: 2-0-3

Nästa match:

Kållered: KRIF Hockey, borta, 17 januari 14.00

Mörrums GoIS U20: Boro Vetlanda HC, hemma, 17 januari 14.00