Klar seger för Malmö mot Leksand

Malmö segrade – 7–2 mot Leksand

Eemil Viro med två mål för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö tog en enkel seger mot Leksand hemma i Malmö Arena i SHL. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (3–0, 1–1, 3–1).

Eemil Viro med två mål för Malmö

Malmö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.32 i mitten av perioden.

Leksand reducerade till 3–1 redan efter efter 2.13 i andra perioden genom Tinus Luc Koblar. Efter 8.24 i andra perioden slog Fredrik Händemark till framspelad av Robin Salo och Janne Kuokkanen och gjorde 4–1.

2.28 in i tredje perioden nätade Malmös Robin Salo på pass av William Von Barnekow och ökade ledningen. Leksand reducerade till 5–2 redan efter efter 3.08 i tredje perioden genom Alexander Lundqvist på passning från Anton Johansson och Wiktor Nilsson. Men mer än så orkade Leksand inte med. Efter 14.51 nätade Eemil Viro återigen framspelad av Robin Hanzl och ökade ledningen för Malmö. Efter 16.37 nätade Joona Ikonen på pass av Robin Hanzl och Linus Öberg och ökade ledningen för Malmö. Det fastställde slutresultatet till 7–2.

Malmös Robin Hanzl hade tre assists och Robin Salo stod för ett mål och två assists.

Lördag 14 mars 15.15 möter Malmö Frölunda borta i Scandinavium medan Leksand spelar borta mot Rögle.

Malmö–Leksand 7–2 (3–0, 1–1, 3–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (4.36) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Janne Kuokkanen), 2–0 (5.49) Filip Björkman (William Von Barnekow, Martin Schreiber), 3–0 (14.08) Eemil Viro (Topi Niemelä, Robin Hanzl).

Andra perioden: 3–1 (22.13) Tinus Luc Koblar, 4–1 (28.24) Fredrik Händemark (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Tredje perioden: 5–1 (42.28) Robin Salo (William Von Barnekow), 5–2 (43.08) Alexander Lundqvist (Anton Johansson, Wiktor Nilsson), 6–2 (54.51) Eemil Viro (Robin Hanzl), 7–2 (56.37) Joona Ikonen (Robin Hanzl, Linus Öberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Malmö: Frölunda HC, borta, 14 mars 15.15

Leksand: Rögle BK, borta, 14 mars 15.15