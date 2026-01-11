Klar seger för Mälarö Hockey U18 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Mälarö Hockey U18 segrade – 8–3 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Mälarö Hockey U18:s John Wallner tremålsskytt

Lukas Rohlin avgjorde för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 vann klart när laget mötte Hässelby Kälvesta HC U18 på bortaplan i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Slutresultatet blev hela 8–3 (2–0, 5–3, 1–0).

Det var första segern för Mälarö Hockey U18, efter 4–8 mot SK Iron Hockey i premiären.

John Wallner tremålsskytt för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 tog ledningen efter 8.14 genom John Wallner efter pass från Lukas Rohlin och Vilmer Wesley. Laget gjorde 0–2 genom Ossian Brunell efter förarbete av Victor Ramberg och Arvid Karlsson efter 9.35.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–5 och ställningen efter två perioder var 3–7.

16.54 in i tredje perioden nätade Mälarö Hockey U18:s Emilio De La Fuente Nobell återigen på pass av Joel Forsgren och ökade ledningen. 3–8-målet blev matchens sista.

Mälarö Hockey U18:s Vilmer Wesley hade fem assists, Joel Forsgren hade fyra assists, Lukas Rohlin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och John Wallner gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mälarö Hockeyförening vunnit.

I nästa match, torsdag 15 januari möter Hässelby Kälvesta HC U18 Nyköpings SK 2 U18 borta i Stora Hallen 19.40 medan Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Värmdö HC 2 19.30.

Hässelby Kälvesta HC U18–Mälarö Hockey U18 3–8 (0–2, 3–5, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (8.14) John Wallner (Lukas Rohlin, Vilmer Wesley), 0–2 (9.35) Ossian Brunell (Victor Ramberg, Arvid Karlsson).

Andra perioden: 1–2 (23.21) Jonathan Löfgren (Zebastian Sekulic), 2–2 (25.52) Alvin Wester (Cristian Matei), 2–3 (32.46) John Wallner (Vilmer Wesley), 2–4 (33.36) Lukas Rohlin (Joel Forsgren, Vilmer Wesley), 3–4 (37.23) Zebastian Sekulic, 3–5 (38.44) Emilio De La Fuente Nobell (Joel Forsgren), 3–6 (39.03) Lukas Rohlin (Joel Forsgren, Vilmer Wesley), 3–7 (39.43) John Wallner (Vilmer Wesley).

Tredje perioden: 3–8 (56.54) Emilio De La Fuente Nobell (Joel Forsgren).

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Nyköpings SK 2, borta, 15 januari 19.40

Mälarö Hockey U18: Värmdö HC 2, hemma, 15 januari 19.30