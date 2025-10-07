Lerum vann med 6–1 mot Rönnäng

Melvin Stenberg matchvinnare för Lerum

Andra raka segern för Lerum

Det blev en klar seger för Lerum mot Rönnäng hemma i U20 division 1 A syd herr. Matchen slutade 6–1 (2–1, 2–0, 2–0).

Lerum–Rönnäng – mål för mål

Lerum tog ledningen i början av första perioden genom Måns Petersson.

Rönnäng kvitterade till 1–1 genom John Hermansgård efter 9.37.

Lerum tog ledningen på nytt genom Melvin Stenberg efter 18.22 i matchen. Lerum startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Charlie Standerth och Jacob Svanborg. Lerum fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Wilhelm Berthelsen och Zack Sönniksen.

Lerum har två segrar och tre förluster och 20–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rönnäng har tre vinster och två förluster och 23–23 i målskillnad.

Lagen möts igen 12 november i Tjörns Ishall.

Lördag 11 oktober spelar Lerum hemma mot Järnbrotts HK 15.00 och Rönnäng mot Hisingen borta 14.30 i Tuve Ishall.

Lerum–Rönnäng 6–1 (2–1, 2–0, 2–0)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (4.14) Måns Petersson (Artur Almgren, Kasper Malmqvist), 1–1 (9.37) John Hermansgård (Ted Borggren, Henning Sjöö), 2–1 (18.22) Melvin Stenberg.

Andra perioden: 3–1 (21.16) Charlie Standerth (Newille Sundén, Melvin Petersson), 4–1 (24.58) Jacob Svanborg (Mio Nygren-Madsén).

Tredje perioden: 5–1 (54.39) Zack Sönniksen (Melvin Stenberg), 6–1 (58.36) Wilhelm Berthelsen (Måns Petersson, Kasper Malmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 2-0-3

Rönnäng: 3-0-2

Nästa match:

Lerum: Järnbrotts HK, hemma, 11 oktober

Rönnäng: Hisingens IK, borta, 11 oktober