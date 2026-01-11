Klar seger för Bollnäs/Alfta U18 – vann med 6–1 mot Sandviken

Bollnäs/Alfta U18 vann med 6–1 mot Sandviken

Oliver Hägglund gjorde två mål för Bollnäs/Alfta U18

Anton Jansson nätade för Sandviken

Det blev en klar seger för Bollnäs/Alfta U18 när laget vann på hemmaplan mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. Bollnäs/Alfta U18 vann med klara 6–1 (3–0, 2–1, 1–0).

Oliver Hägglund tvåmålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.47.

Bollnäs/Alfta U18 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Oliver Hägglund och Wille Kaneskär.

Sandviken reducerade dock till 5–1 genom Anton Jansson efter 13.04 av perioden.

43 sekunder in i tredje perioden slog Nils Hagelin till på pass av Kalle Nordström och ökade ledningen.

Kalle Nordström och Wille Kaneskär gjorde ett mål och tre assist var för Bollnäs/Alfta U18.

När lagen senast möttes blev det seger för Bollnäs/Alfta U18 med 8–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bollnäs IS/Alfta GIF vunnit.

Sandviken möter Strömsbro 2 torsdag 15 januari 20.00 hemma.

Bollnäs/Alfta U18–Sandviken 6–1 (3–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Första perioden: 1–0 (13.57) Max Källänge (Beppe Westergren, Viggo Engberg), 2–0 (16.35) Oliver Hägglund (Wille Kaneskär), 3–0 (19.44) Kalle Nordström (Wille Kaneskär, Oliver Hägglund).

Andra perioden: 4–0 (24.23) Oliver Hägglund (Kalle Nordström, Wille Kaneskär), 5–0 (25.13) Wille Kaneskär (Kalle Nordström, Arvid Östling), 5–1 (33.04) Anton Jansson.

Tredje perioden: 6–1 (40.43) Nils Hagelin (Kalle Nordström).

Nästa match:

Sandviken: Strömsbro IF 2, hemma, 15 januari 20.00