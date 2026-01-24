Kiruna avgjorde i tredje perioden – vann mot Norrtälje

Kiruna vann med 5–1 mot Norrtälje

Johannes Mäki gjorde två mål för Kiruna

Svante Koivuniemi matchvinnare för Kiruna

Kiruna vann matchen borta mot Norrtälje i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kiruna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–5 (1–0, 0–1, 0–4).

Johannes Mäki med två mål för Kiruna

Norrtälje tog ledningen efter 12.46 genom Melker Kull på passning från Teodor Nyström.

Efter 8.08 i andra perioden nätade Johannes Mäki framspelad av Vilmer Hagström och Sebastian Kauppila och kvitterade för Kiruna.

Kiruna spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Svante Koivuniemi, Willy Halmkrona, Johannes Mäki och Tomi Mäntynen och avgjorde matchen.

Kirunas Johannes Mäki stod för fyra poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Norrtälje med 19–17 och Kiruna med 12–12 i målskillnad.

Norrtälje ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Kiruna är på 15:e plats.

I nästa omgång har Norrtälje Strömsbro borta i Testebo Arena, onsdag 28 januari 19.00. Kiruna spelar hemma mot Sollentuna lördag 31 januari 15.00.

Norrtälje–Kiruna 1–5 (1–0, 0–1, 0–4)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (12.46) Melker Kull (Teodor Nyström).

Andra perioden: 1–1 (28.08) Johannes Mäki (Vilmer Hagström, Sebastian Kauppila).

Tredje perioden: 1–2 (41.56) Svante Koivuniemi (Johannes Mäki, Philip Kemi), 1–3 (44.55) Willy Halmkrona (Johannes Mäki), 1–4 (56.56) Johannes Mäki (Liam Nilsson, Sebastian Martti), 1–5 (59.45) Tomi Mäntynen (Rasmus Näslund, Liam Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 3-0-2

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

Norrtälje: Strömsbro IF, borta, 28 januari 19.00

Kiruna: Sollentuna HC, hemma, 31 januari 15.00