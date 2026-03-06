Kils AIK U20 vann efter förlängning mot Forshaga

Kils AIK U20-seger med 5–4 efter förlängning

Karl Johansson tvåmålsskytt för Kils AIK U20

William Olzon avgjorde för Kils AIK U20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Kils AIK U20 avgöra den jämna matchen borta mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr. Slutresultatet blev 4–5 (0–1, 4–0, 0–3, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev William Olzon som stod för det avgörande målet.

Karl Johansson gjorde två mål för Kils AIK U20

Karl Johansson gav Kils AIK U20 ledningen efter 19 minuters spel på passning från Oscar Bill.

Forshaga gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1. Forshagas mål gjordes av Felix Strömdahl 2, Oskar Fridberg och Erik Lott Petersén.

Kils AIK U20 reducerade och kvitterade till 4–4 i början av tredje perioden i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Kils AIK U20 3.06 in i förlängningen blev William Olzon med det avgörande 5–4-målet.

Karl Johansson gjorde två mål för Kils AIK U20 och ett assist och Oscar Bill stod för tre poäng, varav ett mål.

För Kils AIK U20 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Forshaga är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Kil med 7–3.

Forshaga tar sig an BIK Karlskoga J18 i nästa match hemma söndag 8 mars 15.00.

Forshaga–Kils AIK U20 4–5 (0–1, 4–0, 0–3, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (19.36) Karl Johansson (Oscar Bill).

Andra perioden: 1–1 (21.32) Felix Strömdahl (David Thonander Ejendahl, Alexander Eriksson), 2–1 (23.44) Felix Strömdahl (Erik Lott Petersén), 3–1 (27.08) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin), 4–1 (39.49) Oskar Fridberg (Alexander Eriksson, Carl Leo).

Tredje perioden: 4–2 (45.36) Elliott Karlsson (Theo Ellström, Albin Lindqvist), 4–3 (46.29) Oscar Bill (Karl Johansson, Kevin Jeffsson), 4–4 (48.56) Karl Johansson (Oscar Bill).

Förlängning: 4–5 (63.06) William Olzon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 2-1-2

Kils AIK U20: 3-1-1

Nästa match:

Forshaga: BIK Karlskoga 2, hemma, 8 mars 15.00