Kils AIK U20 utklassade Nor IK U23/Solstad HC – vann med 11–4

Kils AIK U20 vann med 11–4 mot Nor IK U23/Solstad HC

William Olzon gjorde fem mål för Kils AIK U20

Fjärde förlusten i rad för Nor IK U23/Solstad HC

Kils AIK U20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr med hela 11–4 (4–1, 2–1, 5–2).

Kils AIK U20:s William Olzon var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

I och med detta har Nor IK U23/Solstad HC fyra förluster i rad.

William Olzon femmålsskytt för Kils AIK U20

Kils AIK U20 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Kils AIK U20 vann också tredje perioden 2–5 och matchen med hela 11–4.

Lagen möts igen 7 februari i Sannerudshallen.

Lördag 22 november spelar Nor IK U23/Solstad HC borta mot Hammarö J20 17.30 och Kils AIK U20 mot Forshaga hemma 15.30 i Sannerudshallen.

Nor IK U23/Solstad HC–Kils AIK U20 4–11 (1–4, 1–2, 2–5)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (0.58) Karl Johansson (Isak Arnefur, Arvid Lind), 0–2 (1.52) Oscar Bill (Max Höglund, Aston De Melo), 0–3 (10.53) William Olzon (Elias Nordin, Albin Lindqvist), 0–4 (13.30) Max Höglund (Oscar Bill, Aston De Melo), 1–4 (16.36) Ville Arvidsson (Hugo Westin).

Andra perioden: 1–5 (30.41) William Olzon, 1–6 (37.42) Oscar Bill (Max Höglund), 2–6 (39.10) Hugo Westin.

Tredje perioden: 2–7 (41.56) Aston De Melo (Kevin Jeffsson), 2–8 (42.50) William Olzon, 3–8 (43.53) Hugo Westin (Karl Bergström), 3–9 (45.56) William Olzon (Theo Ellström, Albin Lindqvist), 3–10 (46.58) Theo Ellström, 4–10 (52.15) Ville Arvidsson (David Nordmark), 4–11 (55.24) William Olzon (Max Höglund, Theo Ellström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 1-0-4

Kils AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Hammarö HC, borta, 22 november

Kils AIK U20: Forshaga IF, hemma, 22 november