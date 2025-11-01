Kils AIK U20 besegrade Nora HC/Hällefors IK U23 med 9–6

Kils AIK U20-seger med 9–6 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Aston De Melo avgjorde för Kils AIK U20

Fyra raka mål av Kils AIK U20

Kils AIK U20 vann hemma mot Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr. Matchen på lördagen slutade 9–6 (1–0, 4–4, 4–2).

Det här var Kils AIK U20:s första nolla den här säsongen.

Kils AIK U20–Nora HC/Hällefors IK U23 – mål för mål

Karl Johansson gjorde 1–0 till Kils AIK U20 efter 4.03. Andra perioden slutade 4–4 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Kils AIK U20 startade tredje perioden vassast. Laget gick från 5–4 till 8–4. Men Nora HC/Hällefors IK U23 svarade och gjorde 8–5.

Därefter var det dock Kils AIK U20 som avgjorde. Laget gjorde 9–5 med tre minuter kvar att spela genom William Olzon på pass av Theo Ellström. Nora HC/Hällefors IK U23 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 9–6.

Nora HC/Hällefors IK U23:s Wilmer Landmark hade tre assists. Theo Ellström stod för tre poäng, varav ett mål för Kils AIK U20.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i NEH Hallen.

Lördag 8 november möter Kils AIK U20 Viking borta 14.00 och Nora HC/Hällefors IK U23 möter Sunne hemma 15.00.

Kils AIK U20–Nora HC/Hällefors IK U23 9–6 (1–0, 4–4, 4–2)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (4.03) Karl Johansson.

Andra perioden: 2–0 (22.59) Aston De Melo (Max Höglund), 3–0 (24.10) Elias Nordin (Theo Ellström), 4–0 (28.39) Arvid Lind (Karl Johansson), 4–1 (30.59) William Lekeborn (Lucas Träff), 4–2 (32.59) Martin Thiery Wase, 4–3 (33.44) Fabian Larsson (Wilmer Landmark, Anton Thiery Wase), 5–3 (37.05) Arvid Lind (Isak Arnefur), 5–4 (39.58) Lucas Träff (William Lekeborn, Wilmer Landmark).

Tredje perioden: 6–4 (45.33) William Olzon (Albin Lindqvist), 7–4 (51.50) Aston De Melo (Oscar Bill, Kevin Jeffsson), 8–4 (53.17) Theo Ellström (Albin Lindqvist), 8–5 (55.50) Hugo Jättne (Alfred Törling, Wilmer Landmark), 9–5 (57.24) William Olzon (Theo Ellström), 9–6 (58.29) Martin Thiery Wase.

Nästa match:

Kils AIK U20: Viking HC, borta, 8 november

Nora HC/Hällefors IK U23: Sunne IK, hemma, 8 november