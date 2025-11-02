Kils AIK J18 vann toppmötet med Grums IK 2

Seger för Kils AIK J18 med 4–3 mot Grums IK 2

Aston De Melo avgjorde för Kils AIK J18

Andra raka segern för Kils AIK J18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 västra D herr under söndagen när Grums IK 2 tog emot tredjeplacerade Kils AIK J18. Kils AIK J18 vann matchen med 4–3 (3–2, 1–1, 0–0).

Därmed har Kils AIK J18 vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Viking HC J18 nästa för Kils AIK J18

I första perioden var det Kils AIK J18 som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Grums IK 2 kvitterade också till 3–3 genom Maximus Ruff i början av andra perioden i andra perioden.

Kils AIK J18 gjorde dock 3–4 genom Aston De Melo efter 4.15 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Kils AIK J18 höll i sin 4–3-ledning och vann.

Maximus Ruff gjorde två mål för Grums IK 2 och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Grums IK 2 med 24–12 och Kils AIK J18 med 24–19 i målskillnad. Det här var Grums IK 2:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kils AIK J18:s andra uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Sannerudshallen.

Grums IK 2 tar sig an Sunne IK J18 i nästa match hemma söndag 9 november 14.00. Kils AIK J18 möter Viking HC J18 hemma tisdag 4 november 19.00.

Grums IK 2–Kils AIK J18 3–4 (2–3, 1–1, 0–0)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (1.28) Oscar Bill (Max Höglund), 0–2 (2.01) Philip Karlsson (Lukas Nordensson, Hugo Larsson), 0–3 (9.57) Svante Borgert (Viggo Persson, Lucas Arwengrim), 1–3 (10.44) Frans Mossberg (Maximus Ruff), 2–3 (14.00) Maximus Ruff (Frans Mossberg, David Palm).

Andra perioden: 3–3 (23.13) Maximus Ruff (David Palm), 3–4 (24.15) Aston De Melo.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 3-1-1

Kils AIK J18: 3-1-1

Nästa match:

Grums IK 2: Sunne IK, hemma, 9 november

Kils AIK J18: Viking HC, hemma, 4 november