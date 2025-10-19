Kils AIK J18 vann mot Åmåls SK J18 – Aston De Melo fyramålsskytt

Kils AIK J18 vann med 6–1 mot Åmåls SK J18

Kils AIK J18:s Aston De Melo fyramålsskytt

Tredje förlusten i följd för Åmåls SK J18

Aston De Melo gjorde hela fyra mål för Kils AIK J18 när laget besegrade Åmåls SK J18 på bortaplan med 6–1 (1–0, 4–1, 1–0) i U18 division 1 västra D herr.

Viggo Persson gjorde 1–0 till Kils AIK J18 efter 17.10 assisterad av Liam Rosén och Hugo Larsson. Kils AIK J18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 9.54 genom Aston De Melo och gick upp till 0–3 innan Åmåls SK J18 svarade.

Innan perioden var över hade Kils AIK J18 ryckt åt sig ledningen med 5–1. Aston De Melo stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–6-mål med 46 sekunder kvar att spela på pass av David Hansson.

Lagen möts på nytt i Sannerudshallen den 30 november.

Torsdag 23 oktober 19.00 spelar Åmåls SK J18 borta mot Sunne IK J18. Kils AIK J18 möter Örebro Hockey Ungdom J18 hemma i Sannerudshallen onsdag 22 oktober 19.00.

Åmåls SK J18–Kils AIK J18 1–6 (0–1, 1–4, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (17.10) Viggo Persson (Liam Rosén, Hugo Larsson).

Andra perioden: 0–2 (29.54) Aston De Melo (Oscar Bill), 0–3 (32.28) Aston De Melo, 1–3 (33.02) Alvin Eriksson (Tim Herke, Isak Kjellman), 1–4 (34.50) Viggo Persson (Alfred Forsberg), 1–5 (35.36) Aston De Melo (Philip Karlsson, Viggo Persson).

Tredje perioden: 1–6 (59.14) Aston De Melo (David Hansson).

Nästa match:

Åmåls SK J18: Sunne IK, borta, 23 oktober

Kils AIK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 22 oktober