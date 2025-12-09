Kils AIK J18 klart för avancemang efter seger

Seger för Kils AIK J18 med 2–1 mot Viking HC J18

Kils AIK J18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Kils AIK J18:s Lucas Arwengrim tvåmålsskytt

Matchen borta mot Viking HC J18 slutade 2–1 (1–1, 1–0, 0–0). Det gör att Kils AIK J18 är klart för avancemang efter att ha vunnit U18 division 1 västra D herr.

I och med detta har Kils AIK J18 hela tio raka segrar i U18 division 1 västra D herr.

Grums IK 2 nästa för Kils AIK J18

Lucas Arwengrim gav Kils AIK J18 ledningen efter 4.25 efter pass från Oscar Bill.

1–1 kom efter 6.08 när Karl Haaster slog till framspelad av Didrik Davidsson.

Efter 16.11 i andra perioden nätade Lucas Arwengrim återigen framspelad av Oscar Bill och gav Kils AIK J18 ledningen.

Tredje perioden blev mållös och Kils AIK J18 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Med en omgång kvar är Viking HC J18 på sjätte plats i tabellen medan Kils AIK J18 är klara seriesegrare.

När lagen senast möttes vann Kils AIK med 3–2.

Viking HC J18 tar sig an Sunne IK J18 i nästa match borta söndag 14 december 15.30. Kils AIK J18 möter samma dag 12.45 Grums IK 2 hemma.

Viking HC J18–Kils AIK J18 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (4.25) Lucas Arwengrim (Oscar Bill), 1–1 (6.08) Karl Haaster (Didrik Davidsson).

Andra perioden: 1–2 (36.11) Lucas Arwengrim (Oscar Bill).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 3-0-2

Kils AIK J18: 5-0-0

Nästa match:

Viking HC J18: Sunne IK, borta, 14 december 15.30

Kils AIK J18: Grums IK:2, hemma, 14 december 12.45