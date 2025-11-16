Kils AIK J18 besegrade Hammarö HC och toppar nu tabellen

Kils AIK J18-seger med 7–3 mot Hammarö HC

Kils AIK J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kils AIK J18:s Oscar Bill tremålsskytt

Segern mot Hammarö HC på hemmaplan innebär att Kils AIK J18 nu är serieledare i U18 division 1 västra D herr, två poäng före Grums 2. Kils AIK J18 vann med 7–3 (2–2, 4–1, 1–0). Hammarö HC ligger på åttonde plats i tabellen.

Det här innebär att Kils AIK J18 nu har fem segrar i följd i U18 division 1 västra D herr.

Max Höglund bakom Kils AIK J18:s avgörande

Kils AIK J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Hammarö HC reducerade och kvitterade till 2–2 genom Frank Jacobsson och August Johansson. Kils AIK J18 dominerade i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

1.32 in i tredje perioden nätade Kils AIK J18:s Max Höglund återigen framspelad av Oscar Bill och Filip Adolfsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

Aston De Melo gjorde ett mål för Kils AIK J18 och spelade dessutom fram till fyra mål, Oscar Bill stod för tre mål och ett assist och Max Höglund gjorde två mål och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast vann Kils AIK med 9–2.

Torsdag 20 november 19.00 spelar Kils AIK J18 hemma mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Hammarö HC möter Sunne IK J18 hemma i Hammarö Ishall torsdag 27 november 19.00.

Kils AIK J18–Hammarö HC 7–3 (2–2, 4–1, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (4.23) Oscar Bill (Aston De Melo, Svante Borgert), 2–0 (10.29) Aston De Melo (Max Höglund), 2–1 (12.05) Frank Jacobsson (Edwin Ingvarsson), 2–2 (19.55) August Johansson (Noel Wassberg, Levi Rosenberg).

Andra perioden: 3–2 (21.39) Oscar Bill (Max Höglund, Aston De Melo), 3–3 (23.16) Eddie Westh, 4–3 (31.19) Max Höglund (Filip Adolfsson, Aston De Melo), 5–3 (38.12) Oscar Bill (Aston De Melo, Sigge Kresnik Wiman), 6–3 (38.51) Philip Karlsson.

Tredje perioden: 7–3 (41.32) Max Höglund (Oscar Bill, Filip Adolfsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 5-0-0

Hammarö HC: 2-1-2

Nästa match:

Kils AIK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 20 november

Hammarö HC: Sunne IK, hemma, 27 november