Kieffer Bellows tvåmålsskytt när Brynäs vann mot Timrå IK

Brynäs besegrade Timrå IK på bortaplan i torsdagens match i SHL. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen.

Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna.

Kieffer Bellows gjorde två mål för Brynäs

Första perioden blev mållös.

Brynäs gjorde 0–1 genom Mattias Norlinder efter 4.03 i andra perioden.

Timrå IK kvitterade till 1–1 genom Emil Pettersson efter 14.39 av perioden.

Efter 15.32 gjorde Brynäs 1–2 genom Kieffer Bellows.

3.04 in i tredje perioden slog Kieffer Bellows till på nytt på pass av Johannes Kinnvall och ökade ledningen. Bobby Trivigno stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.39 kvar att spela assisterad av Axel Jonsson-Fjällby och Linus Ölund.

Timrå IK tar sig an Frölunda i nästa match borta lördag 7 mars 18.00. Brynäs möter samma dag 15.15 LHC borta.

Timrå IK–Brynäs 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

SHL, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (24.03) Mattias Norlinder (Robert Hägg, Linus Ölund), 1–1 (34.39) Emil Pettersson (Didrik Strömberg, Eddie Genborg), 1–2 (35.32) Kieffer Bellows (Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg).

Tredje perioden: 1–3 (43.04) Kieffer Bellows (Johannes Kinnvall), 1–4 (58.21) Bobby Trivigno (Axel Jonsson-Fjällby, Linus Ölund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

Brynäs: 4-1-0

Nästa match:

Timrå IK: Frölunda HC, borta, 7 mars 18.00

Brynäs: Linköping HC, borta, 7 mars 15.15