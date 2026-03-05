Kieffer Bellows tvåmålsskytt när Brynäs vann mot Timrå IK
- Brynäs segrade – 4–1 mot Timrå IK
- Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Brynäs Kieffer Bellows tvåmålsskytt
Brynäs besegrade Timrå IK på bortaplan i torsdagens match i SHL. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen.
Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna.
Kieffer Bellows gjorde två mål för Brynäs
Första perioden blev mållös.
Brynäs gjorde 0–1 genom Mattias Norlinder efter 4.03 i andra perioden.
Timrå IK kvitterade till 1–1 genom Emil Pettersson efter 14.39 av perioden.
Efter 15.32 gjorde Brynäs 1–2 genom Kieffer Bellows.
3.04 in i tredje perioden slog Kieffer Bellows till på nytt på pass av Johannes Kinnvall och ökade ledningen. Bobby Trivigno stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.39 kvar att spela assisterad av Axel Jonsson-Fjällby och Linus Ölund.
Timrå IK tar sig an Frölunda i nästa match borta lördag 7 mars 18.00. Brynäs möter samma dag 15.15 LHC borta.
Timrå IK–Brynäs 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)
SHL, SCA Arena
Andra perioden: 0–1 (24.03) Mattias Norlinder (Robert Hägg, Linus Ölund), 1–1 (34.39) Emil Pettersson (Didrik Strömberg, Eddie Genborg), 1–2 (35.32) Kieffer Bellows (Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg).
Tredje perioden: 1–3 (43.04) Kieffer Bellows (Johannes Kinnvall), 1–4 (58.21) Bobby Trivigno (Axel Jonsson-Fjällby, Linus Ölund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Timrå IK: 2-0-3
Brynäs: 4-1-0
Nästa match:
Timrå IK: Frölunda HC, borta, 7 mars 18.00
Brynäs: Linköping HC, borta, 7 mars 15.15
