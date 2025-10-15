Kevin Wennström låg bakom segern för Vimmerby mot SSK

Vimmerby vann med 5–2 mot SSK

Kevin Wennström gjorde tre mål för Vimmerby

Marcus Limpar Lantz avgjorde för Vimmerby

Ett hattrick stod Vimmerbys Kevin Wennström för i matchen mot SSK i hockeyallsvenskan. Vimmerby vann på hemmaplan med 5–2 (0–0, 1–1, 4–1).

Kevin Wennström tremålsskytt för Vimmerby

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 4.44 i andra perioden gjorde SSK 0–1 genom Daniel Norbe.

Vimmerby kvitterade till 1–1 genom Kevin Wennström efter 11.07 av perioden. Vimmerby hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–2.

Vimmerby har två segrar och tre förluster och 11–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Vimmerby ligger på åttonde plats medan SSK har elfteplatsen. Ett fint lyft för Vimmerby som låg på 14:e plats så sent som den 9 oktober.

Nästa motstånd för Vimmerby är Östersunds IK. SSK tar sig an Almtuna hemma. Båda matcherna spelas fredag 17 oktober 19.00.

Vimmerby–SSK 5–2 (0–0, 1–1, 4–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (24.44) Daniel Norbe (Patrik Zackrisson, Mitch Lewandowski), 1–1 (31.07) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Alfred Hjälm).

Tredje perioden: 2–1 (40.35) Arvid Caderoth (Nick Bochen), 3–1 (48.10) Marcus Limpar Lantz (Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö), 4–1 (53.56) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Colson Gengenbach), 5–1 (56.07) Kevin Wennström, 5–2 (57.49) Henrik Eriksson (Filip Engarås, William Wiå).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-0-3

SSK: 1-1-3

Nästa match:

Vimmerby: Östersunds IK, borta, 17 oktober

SSK: Almtuna IS, hemma, 17 oktober