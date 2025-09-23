Kevin Sahlman het när Orsa besegrade Valbo J20

Orsa segrade – 5–2 mot Valbo J20

Kevin Sahlman gjorde två mål för Orsa

Valbo J20:s andra raka förlust

Bortalaget Orsa tog hem de tre poängen efter seger mot Valbo J20 i U20 region väst herr. 2–5 (0–1, 0–1, 2–3) slutade tisdagens match.

Kevin Sahlman tvåmålsskytt för Orsa

Orsa tog ledningen efter 16 minuters spel, genom Nick Himmelstrand på pass av Isac Hedberg och Vincent Lanfjärd Risberg. Efter 3.45 i andra perioden slog Vincent Lanfjärd Risberg till, på pass av Leon Bogg Sys och Noel Berglinn och gjorde 0–2. Orsa vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Orsas Nick Himmelstrand stod för tre poäng, varav ett mål och Kevin Sahlman gjorde två mål och ett assist.

Valbo J20 vann senast lagen möttes med 4–1 i Liljedal Arena.

Lördag 27 september möter Valbo J20 Hudiksvall borta 12.00 och Orsa möter Borlänge hemma 13.00.

Valbo J20–Orsa 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (16.12) Nick Himmelstrand (Isac Hedberg, Vincent Lanfjärd Risberg).

Andra perioden: 0–2 (23.45) Vincent Lanfjärd Risberg (Leon Bogg Sys, Noel Berglinn).

Tredje perioden: 0–3 (49.46) Kevin Sahlman (Nick Himmelstrand, Noel Berglinn), 0–4 (50.30) Oliver Bergman (Kevin Sahlman, Alfred Vallin), 0–5 (55.54) Kevin Sahlman (Isac Hedberg, Nick Himmelstrand), 1–5 (57.09) Carl Öhman (Loke Berg, Anton Hedlund), 2–5 (59.21) Loke Berg (Erik Wahlberg, Anton Hedlund).

Nästa match:

Valbo J20: Hudiksvalls HC, borta, 27 september

Orsa: Borlänge HF, hemma, 27 september