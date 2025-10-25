Kevin Larsson fixade segern för Tierps HK U18 i matchen mot Järfälla HC

Seger för Tierps HK U18 med 6–2 mot Järfälla HC

Tierps HK U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Kevin Larsson tremålsskytt för Tierps HK U18

Det blev ett hattrick för Tierps HK U18:s Kevin Larsson i matchen mot Järfälla HC i U18 Div 1 östra A herr. Tierps HK U18 vann på bortaplan med 6–2 (2–2, 1–0, 3–0).

I och med detta har Tierps HK U18 hela fem raka segrar i U18 Div 1 östra A herr.

Ivar Jonsson bakom Tierps HK U18:s seger

Järfälla HC tog ledningen i början av första perioden genom Charlie Carmefeldt Schill.

Därefter fixade Tierps HK U18:s Jacob Helling och Kevin Larsson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Järfälla HC kvitterade till 2–2 genom Colin Nordén. Efter 8.41 i andra perioden slog Ivar Jonsson till framspelad av Noah Blom och Kevin Grundin och gav Tierps HK U18 ledningen. Även i tredje perioden var det Tierps HK U18 som dominerade och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Kevin Larsson och ett mål av Hugo Vindeland.

Kevin Larsson gjorde tre mål för Tierps HK U18.

Järfälla HC har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Tierps HK U18 har 15 poäng efter fem matcher.

Lagen möts igen 7 december i Vegahallen.

Torsdag 6 november 19.00 spelar Järfälla HC borta mot Hässelby Kälvesta HC U18. Tierps HK U18 möter Norrtälje IK U18 borta i Norrtälje Sportcentrum söndag 9 november 12.30.

Järfälla HC–Tierps HK U18 2–6 (2–2, 0–1, 0–3)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.40) Charlie Carmefeldt Schill (Elias Kinnunen), 1–1 (7.25) Kevin Larsson, 1–2 (17.30) Jacob Helling (Nils Rudholm), 2–2 (18.57) Colin Nordén (Benjamin Ahlqvist).

Andra perioden: 2–3 (28.41) Ivar Jonsson (Noah Blom, Kevin Grundin).

Tredje perioden: 2–4 (48.54) Hugo Vindeland (Nils Rudholm, Noah Blom), 2–5 (49.56) Kevin Larsson (Theo Lööf, Elmer Parling), 2–6 (58.19) Kevin Larsson (Elmer Parling, Theo Lööf).

Nästa match:

Järfälla HC: Hässelby Kälvesta HC, borta, 6 november

Tierps HK U18: Norrtälje IK, borta, 9 november