Kevin Engvall gjorde två mål när Mörrum vann mot Kungälv

Mörrum segrade – 5–3 mot Kungälv

Kevin Engvall gjorde två mål för Mörrum

Alexander Sandberg avgjorde för Mörrum

Det blev Mörrum som vann matchen hemma mot Kungälv i hockeyettan södra på fredagen. 5–3 (0–1, 3–1, 2–1) slutade matchen.

Kevin Engvall med två mål för Mörrum

Linus Jonasson gav gästerna Kungälv ledningen efter sju minuters spel på pass av Isak Wignell och Eric Österman. Mörrum vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden inom bara 2.27.

Kungälv reducerade dock till 3–2 genom Eric Österman efter 14.32 av perioden. Mörrum gjorde 4–2 genom Alexander Sandberg efter 4.07 i tredje perioden.

Kungälv gjorde 4–3 genom Oliver Gabay efter 8.24 av perioden.

Mörrum kunde dock avgöra till 5–3 efter 9.36 i tredje perioden genom Noa Lindqvist-Muci.

Mörrums Noa Lindqvist-Muci stod för ett mål och tre assists och Kevin Engvall gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Mörrum nu ligger på 15:e plats i tabellen och Kungälv är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Mörrum som så sent som den 6 november låg på 19:e plats.

Den 9 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Oasen.

Mörrum tar sig an Borås i nästa match borta söndag 9 november 16.00. Kungälv möter Mariestad hemma onsdag 12 november 19.00.

Mörrum–Kungälv 5–3 (0–1, 3–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (7.18) Linus Jonasson (Isak Wignell, Eric Österman).

Andra perioden: 1–1 (30.00) Rasmus Nilsson (Calle Arvedson, Noa Lindqvist-Muci), 2–1 (32.06) Kevin Engvall (Noa Lindqvist-Muci), 3–1 (32.27) Kevin Engvall (Rasmus Leijonhielm, Noa Lindqvist-Muci), 3–2 (34.32) Eric Österman (Alexander Olsén, Isak Wignell).

Tredje perioden: 4–2 (44.07) Alexander Sandberg (Elias Knoester, Kevin Engvall), 4–3 (48.24) Oliver Gabay (Mack Keryluk, Oscar Gustavsson), 5–3 (49.36) Noa Lindqvist-Muci (Hampus Johannesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-1-2

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Mörrum: Borås HC, borta, 9 november

Kungälv: Mariestad BoIS HC, hemma, 12 november