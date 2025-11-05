Kedbrant och Pedersen klev fram som matchvinnare mot Huddinge

Hanviken vann med 2–1 mot Huddinge

Albin Kedbrant matchvinnare för Hanviken

Fjärde segern för Hanviken

2–1 vann Hanviken med hemma mot Huddinge på onsdagen i hockeyettan södra.

Mjölby nästa för Hanviken

Hanviken tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 16.08 in i tredje perioden slog Wilmo Andersson till framspelad av Tobias Ahlén och David Puikkonen och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Huddinge.

Hanviken har två segrar och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge har en vinst och fyra förluster och 9–10 i målskillnad. Förlusten var Huddinges femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Hanviken nu ligger på elfte plats i tabellen och Huddinge är på 17:e plats.

Den 25 februari möts lagen återigen, då i Björkängshallen.

I nästa omgång har Hanviken Mjölby borta i ProTrain Arena, fredag 7 november 19.00. Huddinge spelar borta mot Dalen lördag 8 november 16.00.

Hanviken–Huddinge 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Albin Pedersen, 2–0 (17.28) Albin Kedbrant (Alex Ek, Erik Palm).

Tredje perioden: 2–1 (56.08) Wilmo Andersson (Tobias Ahlén, David Puikkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 2-0-3

Huddinge: 1-1-3

Nästa match:

Hanviken: Mjölby HC, borta, 7 november

Huddinge: HC Dalen, borta, 8 november