Karlskrona vidare – avgjorde i andra matchen

Karlskrona-seger med 8–0 mot Flemingsberg

Max Frykberg matchvinnare för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Segern på bortaplan med 8–0 (3–0, 1–0, 4–0) gör att Karlskrona har vunnit matchserien mot Flemingsberg i sextondelsfinal i U18-SM herr. Karlskrona vann totalt med 2-0 i matcher.

Flemingsberg–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 8.14 i andra perioden nätade Olle Willén på pass av Hampus Ullberg och gjorde 0–4.

Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Frykberg, Olle Willén, Viggo Wahlqvist och Oliver Hallin.

Max Frykberg och Olle Willén gjorde båda två mål och en assist för Karlskrona.

Flemingsberg–Karlskrona 0–8 (0–3, 0–1, 0–4)

Sextondelsfinal i U18-SM herr

Första perioden: 0–1 (1.10) Max Frykberg (Leo Björkman Jakobsson, Svante Klein), 0–2 (13.20) Albin Bjarkå (Isak Melkersson), 0–3 (17.33) Viggo Wahlqvist (Axel Hallengren).

Andra perioden: 0–4 (28.14) Olle Willén (Hampus Ullberg).

Tredje perioden: 0–5 (44.57) Max Frykberg (Oliver Hallin, Olle Willén), 0–6 (45.29) Oliver Hallin (Svante Klein), 0–7 (50.09) Viggo Wahlqvist (Romeo Lerebäck), 0–8 (55.49) Olle Willén (Leo Björkman Jakobsson, Max Frykberg).

Ställning i serien: Flemingsberg–Karlskrona 0–2