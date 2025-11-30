Karlskrona vann toppmötet mot Troja-Ljungby U18

Karlskrona vann med 5–1 mot Troja-Ljungby U18

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Isak Melkersson matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona besegrade Troja-Ljungby U18 borta i den seriefinalen med 5–1 (0–0, 3–0, 2–1) i U18 regional syd fortsättning herr på söndagen.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Vita Hästen nästa för Karlskrona

Den första perioden slutade 0–0.

Karlskrona stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Karlskrona ökade ledningen till 0–4 genom Alvin Palmqvist efter 1.05 i tredje perioden.

Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 1–4 genom Valter Elisson efter 7.21 av perioden.

Karlskrona kunde dock avgöra till 1–5 med 1.05 kvar av matchen genom Viggo Wahlqvist.

Isak Melkersson gjorde ett mål för Karlskrona och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Troja-Ljungby U18 med 13–11 och Karlskrona med 21–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 4 december möter Troja-Ljungby U18 Oskarshamn hemma 19.00 och Karlskrona möter Vita Hästen hemma 19.30.

Troja-Ljungby U18–Karlskrona 1–5 (0–0, 0–3, 1–2)

U18 regional syd fortsättning herr, SP Arena

Andra perioden: 0–1 (22.29) Emil Saaby Jakobsen (Isak Melkersson, Romeo Lerebäck), 0–2 (33.12) Isak Melkersson (Oliver Ulander), 0–3 (35.03) Albin Bjarkå (León Lindgren).

Tredje perioden: 0–4 (41.05) Alvin Palmqvist (Emil Saaby Jakobsen), 1–4 (47.21) Valter Elisson (Eric Bjureberg), 1–5 (58.55) Viggo Wahlqvist (Isak Melkersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, hemma, 4 december

Karlskrona: HC Vita Hästen, hemma, 4 december