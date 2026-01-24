Karlskrona vann med 3–2 hemma mot Jonstorp

Karlskrona segrade – 3–2 mot Jonstorp

León Lindgren avgjorde för Karlskrona

Femte raka nederlaget för Jonstorp

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Karlskrona, som vann hemma mot Jonstorp med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) i U20 region syd topp 6 på lördagen.

– Killarna gör en stabil laginsats tycker jag. Är lite för passiva stundtals vilket ger Jonstorp momentum i matchen. En viktig seger inför fortsättningen av denna serie. Simon Forss i målet gör ännu en kanonmatch vilket är väldigt roligt för honom och viktigt för laget, kommenterade Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson.

Tingsryd J20 nästa för Karlskrona

Den första perioden slutade mållös.

Karlskrona gjorde 1–0 genom Ville Nyberg efter 38 sekunder i andra perioden.

Jonstorp gjorde 1–1 genom Oscar Johansson tidigt i perioden av perioden.

Karlskrona tog ledningen på nytt genom Olle Sandell efter 8.13.

6.47 in i tredje perioden slog León Lindgren till på pass av Emil Norrtorp och Gabriel Hedmark och ökade ledningen. 17.33 in i perioden nätade Jonstorps Vilmer Bengtsson framspelad av Albin Mazetti-Nissen och Melvin Persson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Jonstorp.

Jonstorp har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem spelade matcher. Karlskrona har sju poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Karlskrona HK vunnit.

I nästa match möter Karlskrona Tingsryd J20 borta på lördag 31 januari 13.10. Jonstorp möter Hanhals fredag 30 januari 19.30 borta.

Karlskrona–Jonstorp 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U20 region syd topp 6, NKT Arena

Andra perioden: 1–0 (20.38) Ville Nyberg (Loke Telleborn, Emil Norrtorp), 1–1 (22.03) Oscar Johansson (Petter Olsson), 2–1 (28.13) Olle Sandell (Loke Telleborn, Isak Dabäck).

Tredje perioden: 3–1 (46.47) León Lindgren (Emil Norrtorp, Gabriel Hedmark), 3–2 (57.33) Vilmer Bengtsson (Albin Mazetti-Nissen, Melvin Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-1-2

Jonstorp: 0-2-3

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF Utv, borta, 31 januari 13.10

Jonstorp: Hanhals IF, borta, 30 januari 19.30