Karlskrona vann första matchen i dramat mot Borås

Karlskrona har nu greppet om serien mot Borås i hockeyettan södra, kvartsfinal, efter vinst på hemmaplan med 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0) efter förlängning i första matchen.

Joel Ratkovic-Berndtsson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 4.29 in i förlängningen.

Den första perioden slutade mållös.

Borås gjorde 0–1 genom Oliver Olsson efter 3.26 i andra perioden.

Därefter fixade Karlskronas Liam Engström och Freddie Larsson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Borås kvitterade till 2–2 genom Jesper Andersson.

5.33 in i tredje perioden nätade Borås Jesper Andersson på nytt på pass av Jonathan Andersen och Oscar Pantzare och gav laget ledningen. 10.41 in i perioden fick Victor Crus-Rydberg utdelning på pass av Joel Ratkovic-Berndtsson och Oskar Hassel och kvitterade.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Karlskrona–Borås 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Andra perioden: 0–1 (23.26) Oliver Olsson (Hugo Ek Koskela), 1–1 (31.08) Liam Engström (Kalle Carlsson, Elias Sjöström), 2–1 (33.10) Freddie Larsson (Elliot Ekefjärd, Victor Crus-Rydberg), 2–2 (36.07) Jesper Andersson.

Tredje perioden: 2–3 (45.33) Jesper Andersson (Jonathan Andersen, Oscar Pantzare), 3–3 (50.41) Victor Crus-Rydberg (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel).

Förlängning: 4–3 (64.29) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds).

Ställning i serien: Karlskrona–Borås 1–0

Nästa match:

12 mars, 19.00, Karlskrona–Borås