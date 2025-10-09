Karlskrona vann borta mot Oskarshamn

Karlskrona segrade – 5–3 mot Oskarshamn

Alexander Gidius avgjorde för Karlskrona

Andra raka nederlaget för Oskarshamn

Karlskrona vann matchen borta mot Oskarshamn i U18 regional syd herr på torsdagen. 3–5 (0–1, 1–1, 2–3) slutade matchen.

Vita Hästen nästa för Karlskrona

Olle Althini gjorde 1–0 till gästerna Karlskrona efter 7.08 framspelad av Olle Willén. Karlskrona utökade ledningen genom Hampus Ullberg efter 1.35 i andra perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 1–2 genom Emil Boberg efter 5.12 av perioden. Karlskrona inledde tredje perioden med att göra 1–3 genom Albin Bjarkå innan Oskarshamn svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Noah Lundh för framspelad av Melker Vidsäter och Casper Bjering Dahlén efter 11.37.

I slutminuterna var det dock Karlskrona som avgjorde. Alexander Gidius gjorde 3–4 efter 14.40, innan Olle Willén satte 3–5 41 sekunder kvar.

Olle Willén gjorde ett mål för Karlskrona och två assist.

Karlskrona ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på nionde plats.

Oskarshamn tar sig an Linköping i nästa match borta söndag 12 oktober 12.00. Karlskrona möter samma dag 14.00 Vita Hästen borta.

Oskarshamn–Karlskrona 3–5 (0–1, 1–1, 2–3)

U18 regional syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (7.08) Olle Althini (Olle Willén).

Andra perioden: 0–2 (21.35) Hampus Ullberg (Olle Willén, Alvin Palmqvist), 1–2 (25.12) Emil Boberg (Dante Olheden, Anton Jenssen).

Tredje perioden: 1–3 (40.22) Albin Bjarkå, 2–3 (40.57) Noah Lundén (Dante Olheden, Wille Nilsson), 3–3 (51.37) Noah Lundh (Melker Vidsäter, Casper Bjering Dahlén), 3–4 (54.40) Alexander Gidius (Max Frykberg, Leo Björkman Jakobsson), 3–5 (59.19) Olle Willén (Olle Althini).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 1-0-4

Karlskrona: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Linköpings HC, borta, 12 oktober

Karlskrona: HC Vita Hästen, borta, 12 oktober