Karlskrona vann andra matchen mot Borås

Seger för Karlskrona med 4–3 mot Borås

Elliot Ekefjärd tvåmålsskytt för Karlskrona

Freddie Larsson matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona har gett sig själv ett riktigt bra läge i matchserien mot Borås i hockeyettan södra, kvartsfinal, efter seger på hemmaplan med 4–3 (2–0, 1–0, 1–3). Därmed leder Karlskrona matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Karlskrona.

Elliot Ekefjärd gjorde två mål för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen efter 8.38 genom Elliot Ekefjärd med assist av Joel Abrahamsson och Viktor Smeds. 2–0 kom efter 10.26 när Lukas Sjöblom fick träff på pass av Liam Engström och Kalle Carlsson.

Efter 5.03 i andra perioden slog Elliot Ekefjärd till återigen framspelad av Victor Crus-Rydberg och Joel Ratkovic-Berndtsson och gjorde 3–0.

Karlskrona ökade ledningen till 4–0 genom Freddie Larsson efter 1.20 i tredje perioden.

Anton Davidsson, Oscar Pantzare och Emil Smedberg reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Borås.

Nästa match spelas på söndag 18.30.

Karlskrona–Borås 4–3 (2–0, 1–0, 1–3)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (8.38) Elliot Ekefjärd (Joel Abrahamsson, Viktor Smeds), 2–0 (10.26) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Kalle Carlsson).

Andra perioden: 3–0 (25.03) Elliot Ekefjärd (Victor Crus-Rydberg, Joel Ratkovic-Berndtsson).

Tredje perioden: 4–0 (41.20) Freddie Larsson, 4–1 (47.13) Anton Davidsson (Samuel Salonen), 4–2 (52.40) Oscar Pantzare (Jesper Andersson), 4–3 (57.51) Emil Smedberg (Pontus Netterberg, Simon Ericsson).

Ställning i serien: Karlskrona–Borås 2–0

Nästa match:

15 mars, 18.30, Borås–Karlskrona