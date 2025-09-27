Karlskrona utklassade Bäcken på hemmaplan

Karlskrona-seger med 10–4 mot Bäcken

Hampus Ullberg avgjorde för Karlskrona

Åtta målskyttar för Karlskrona

Karlskrona dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Bäcken i U20 region syd herr med hela 10–4 (4–1, 2–1, 4–2).

Karlskrona–Bäcken – mål för mål

Karlskrona spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Karlskrona vann också tredje perioden 4–2 och matchen med hela 10–4.

Karlskronas Olle Sandell stod för ett mål och tre assists. Isak Sjöström hade tre assists för Bäcken.

När lagen senast möttes blev det seger för Karlskrona med 7–0.

Den 8 november tar lagen sig an varandra igen, då i Marconihallen.

Tisdag 30 september möter Karlskrona Halmstad HF borta 19.20 och Bäcken möter Olofström hemma 19.30.

Karlskrona–Bäcken 10–4 (4–1, 2–1, 4–2)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (3.10) Filip Brander (Benjamin Adolvsson, Kevin Johansson), 1–1 (4.12) Gustav Engström (Jacob Carlén, Ville Westin), 2–1 (12.07) Ville Nyberg (Olle Sandell, Emil Norrtorp), 3–1 (17.09) Max Magnevik (Anton Andersson, Ludwig Folbert), 4–1 (19.58) Isak Dabäck (Emil Norrtorp, Olle Sandell).

Andra perioden: 5–1 (26.17) Hampus Ullberg (Gabriel Hedmark, Max Frykberg), 5–2 (29.28) Philippe Holm (Isak Sjöström, Jacob Carlén), 6–2 (38.36) Gabriel Hedmark (Ville Nyberg).

Tredje perioden: 6–3 (41.02) Maximilian Bladmyr (Liam Tsoi, Isak Sjöström), 7–3 (50.47) Olle Sandell (Filip Brander, Benjamin Adolvsson), 8–3 (52.52) Oliver Heinonen (Loke Telleborn), 9–3 (54.38) Max Magnevik (Olle Sandell, Simon Forss), 10–3 (55.43) Hampus Ullberg (Anton Andersson), 10–4 (56.11) Maximilian Bladmyr (Isak Sjöström, Alvar Langenskiöld).

Nästa match:

Karlskrona: Halmstad Hammers HC, borta, 30 september

Bäcken: Olofströms IK, hemma, 30 september