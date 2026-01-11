Karlskrona toppar tabellen efter seger mot Mjölby

Karlskrona segrade – 7–2 mot Mjölby

Karlskronas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marcus Pedersen matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona är nu serieledare i hockeyettan södra efter seger, 2–7 (0–2, 1–2, 1–3), borta mot Mjölby. Karlskrona leder serien två poäng före Vita Hästen. Vita Hästen har dessutom en match mer spelad. Mjölby ligger på åttonde plats i tabellen.

Karlskrona vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Mjölby.

Därmed har Karlskrona vunnit åtta matcher i rad på bortaplan.

Mjölby–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.27 slog Joel Ratkovic-Berndtsson till på pass av Freddie Larsson och Viktor Smeds. Laget gjorde 0–2 efter 10.32 när Viktor Smeds hittade rätt efter pass från Joel Ratkovic-Berndtsson och Freddie Larsson.

Karlskrona gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Marcus Pedersen och Victor Crus-Rydberg.

Mjölby reducerade dock till 1–4 genom Attila Backman med 4.31 kvar att spela av perioden.

Karlskrona stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 1–4 till 1–7 på bara 5.28.

Olle Henell reducerade förvisso men närmare än 2–7 kom inte Mjölby. Karlskrona tog därmed en säker seger.

Karlskronas Freddie Larsson stod för fyra poäng, varav ett mål, Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde två mål och två assist och Viktor Smeds gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Karlskrona med 7–4.

I nästa omgång har Mjölby Halmstad borta i Halmstad Arena, onsdag 14 januari 19.00. Karlskrona spelar hemma mot Grums lördag 17 januari 16.00.

Mjölby–Karlskrona 2–7 (0–2, 1–2, 1–3)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (3.27) Joel Ratkovic-Berndtsson (Freddie Larsson, Viktor Smeds), 0–2 (10.32) Viktor Smeds (Joel Ratkovic-Berndtsson, Freddie Larsson).

Andra perioden: 0–3 (21.23) Marcus Pedersen (Liam Engström, Oskar Hassel), 0–4 (26.02) Victor Crus-Rydberg (Malte Von Dahn, Elias Sjöström), 1–4 (35.29) Attila Backman (David Bremer, Philip Dimtrén).

Tredje perioden: 1–5 (43.51) Joel Ratkovic-Berndtsson (Freddie Larsson, Viktor Smeds), 1–6 (47.22) Freddie Larsson (Elias Sjöström, Joel Ratkovic-Berndtsson), 1–7 (49.19) Marcus Pedersen (Rasmus Olofsson, Hugo Wendt), 2–7 (52.02) Olle Henell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Karlskrona: 4-1-0

Nästa match:

Mjölby: Halmstad Hammers HC, borta, 14 januari 19.00

Karlskrona: Grums IK Hockey, hemma, 17 januari 16.00