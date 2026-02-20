Karlskrona starkast – avgjorde i förlängningen mot Dalen

Karlskrona vann med 6–5 efter förlängning

Karlskronas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elliot Ekefjärd avgjorde för Karlskrona

Det blev en riktigt tajt match när Dalen tog emot Karlskrona i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Karlskrona var starkast och segerresultatet blev 6–5 (2–1, 1–1, 2–3, 1–0). Matchhjälte blev Elliot Ekefjärd, som gjorde det avgörande målet 55 sekunder in i förlängningen.

Fjärdeplacerade Karlskrona tog sin fjärde seger i rad i serien medan Dalen efter tre raka segrar nu förlorade.

Dalen–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Efter 25 sekunder i andra perioden nätade Joel Ratkovic-Berndtsson på pass av Victor Crus-Rydberg och Joel Abrahamsson och gjorde 1–3. Dalens Jesper Thörnberg gjorde 2–3 efter 4.39 framspelad av Hampus Sandahl och Nils Juntorp.

Dalen vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3 i tredje perioden inom bara 3.22.

Karlskrona reducerade och kvitterade till 5–5 genom Victor Crus-Rydberg och Elias Sjöström i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Karlskrona 55 sekunder in i förlängningen blev Elliot Ekefjärd med det avgörande målet i förlängningen.

Dalens Hampus Sandahl hade fyra assists och Nils Juntorp stod för ett mål och tre assists. Elias Sjöström och Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde ett mål och två assist var för Karlskrona.

Det här betyder att Dalen är kvar på elfte plats.

När lagen möttes senast vann Karlskrona med 2–1.

Söndag 22 februari 16.00 möter Dalen Hanviken borta i Tyresö Ishall medan Karlskrona spelar hemma mot Mariestad.

Dalen–Karlskrona 5–6 (1–2, 1–1, 3–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (14.11) Viktor Smeds (Elliot Ekefjärd, Joel Ratkovic-Berndtsson), 1–1 (15.33) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, Hampus Sandahl), 1–2 (17.08) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Elias Sjöström).

Andra perioden: 1–3 (20.25) Joel Ratkovic-Berndtsson (Victor Crus-Rydberg, Joel Abrahamsson), 2–3 (24.39) Jesper Thörnberg (Hampus Sandahl, Nils Juntorp).

Tredje perioden: 3–3 (48.30) Nils Juntorp (Victor Westh, Hampus Sandahl), 4–3 (51.31) Liam Persson (Nils Juntorp), 5–3 (51.52) Victor Westh (Hampus Sandahl), 5–4 (52.34) Victor Crus-Rydberg (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel), 5–5 (54.26) Elias Sjöström (Lukas Sjöblom, Viktor Smeds).

Förlängning: 5–6 (60.55) Elliot Ekefjärd (Elias Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-2-0

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Dalen: Hanvikens SK, borta, 22 februari 16.00

Karlskrona: Mariestad BoIS HC, hemma, 22 februari 16.00