Karlskrona höll nollan och tog stark seger mot Mörrum

Karlskrona-seger med 4–0 mot Mörrum

Robin Carlsson avgjorde för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Karlskrona tog en stabil seger på bortaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Karlskrona har startat med två raka segrar, efter 7–1 mot Tyringe i premiären.

Borås nästa för Karlskrona

Robin Carlsson gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 1.27 framspelad av Victor Crus-Rydberg och Hannes Lindström. Efter 4.31 i andra perioden nätade Lukas Sjöblom framspelad av Kalle Carlsson och Viktor Smeds och gjorde 0–2. Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Sjöblom och Robin Carlsson.

Den 30 december spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.

Mörrum tar sig an Vita Hästen i nästa match hemma söndag 12 oktober 16.00. Karlskrona möter Borås borta söndag 5 oktober 16.00.

Mörrum–Karlskrona 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (1.27) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg, Hannes Lindström).

Andra perioden: 0–2 (24.31) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).

Tredje perioden: 0–3 (43.30) Robin Carlsson, 0–4 (55.51) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).

Nästa match:

Mörrum: HC Vita Hästen, hemma, 12 oktober

Karlskrona: Borås HC, borta, 5 oktober