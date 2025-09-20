Karl Pettersson het när Almtuna besegrade Vallentuna

Seger för Almtuna med 6–3 mot Vallentuna

Almtunas Karl Pettersson tvåmålsskytt

Isac Sandin avgjorde för Almtuna

Bortalaget Almtuna tog hem de tre poängen efter seger mot Vallentuna i U20 region öst herr. 3–6 (0–2, 2–1, 1–3) slutade matchen på lördagen.

Karl Pettersson med två mål för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Almtuna ökade ledningen till 0–3 genom Viktor Dahlberg efter 2.16 i andra perioden.

Vallentuna reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Titus Cummings och Isac Mattsson i andra perioden. 9.57 in i tredje perioden slog Isac Sandin till och ökade ledningen.

12.11 in i perioden nätade Vallentunas Alvin Ferm på pass av Titus Cummings och Gustavs Licis-Licitis och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vallentuna.

Efter 13.41 slog Karl Pettersson till återigen framspelad av Jonas Andreasson och Léon Cicek och ökade ledningen för Almtuna.

Efter 16.41 nätade Léon Cicek på pass av Malte Ahlinder och ökade ledningen för Almtuna. 3–6-målet blev matchens sista.

Léon Cicek gjorde ett mål för Almtuna och två assist.

Lagen möts på nytt i Upplandsbilforum Arena den 25 oktober.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 22 september. Då möter Vallentuna Flemingsberg i Visättra Ishall 19.40. Almtuna tar sig an Huddinge hemma 19.00.

Vallentuna–Almtuna 3–6 (0–2, 2–1, 1–3)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (10.06) Karl Pettersson (Elias Ydehed, Jonas Andreasson), 0–2 (13.20) Sebastian Brunnberg (Alvar Göthberg, Leo Edin).

Andra perioden: 0–3 (22.16) Viktor Dahlberg (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Léon Cicek), 1–3 (28.47) Titus Cummings, 2–3 (30.12) Isac Mattsson (Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 2–4 (49.57) Isac Sandin, 3–4 (52.11) Alvin Ferm (Titus Cummings, Gustavs Licis-Licitis), 3–5 (53.41) Karl Pettersson (Jonas Andreasson, Léon Cicek), 3–6 (56.41) Léon Cicek (Malte Ahlinder).

Nästa match:

Vallentuna: Flemingsbergs IK, borta, 22 september

Almtuna: Huddinge IK, hemma, 22 september