Kanada starkast – avgjorde i förlängningen mot Lettland

Kanadas väg till seger mot Lettland borta i JVM Grupp B herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Michael Hage blev matchhjälte för Kanada med sitt mål blott 44 sekunder in i förlängningen.

Det var andra raka för Kanada, efter 7–5-segern mot Tjeckien i första matchen.

Danmark nästa för Kanada

Den första perioden slutade mållös.

2.22 in i andra perioden gjorde Kanada 1–0. Målskytt var Cole Reschny efter pass från Gavin McKenna och Harrison Brunicke.

Rudolfs Berzkalns stod för målet när Lettland kvitterade till 1–1 med 1.58 kvar att spela efter förarbete av Krisjanis Sarts och Dmitrijs Dilevka.

Stor matchhjälte för Kanada blev Michael Hage som 44 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Lettland tar sig an Finland i nästa match borta söndag 28 december 22.30. Kanada möter Danmark hemma tisdag 30 december 02.30.

Lettland–Kanada 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

JVM Grupp B herr

Andra perioden: 0–1 (22.22) Cole Reschny (Gavin McKenna, Harrison Brunicke).

Tredje perioden: 1–1 (58.02) Rudolfs Berzkalns (Krisjanis Sarts, Dmitrijs Dilevka).

Förlängning: 1–2 (60.44) Michael Hage (Gavin McKenna, Zayne Parekh).

Lettland: Finland, borta, 28 december 22.30

Kanada: Danmark, hemma, 30 december 02.30