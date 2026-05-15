Kanada ryckte i sista perioden och vann mot Sverige

En jämn match mellan hemmalaget Kanada och gästande Sverige avgjordes först i tredje perioden. Då drog Kanada ifrån och vann matchen i VM Grupp B herr med 5–3 (2–0, 1–3, 2–0).

Kanada–Sverige – mål för mål

John Tavares gjorde 1–0 till Kanada efter bara 2.21 med assist av Darnell Nurse och Robert Thomas. Efter 16.00 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Ryan O’Reilly hittade rätt på passning från Gabriel Vilardi och Morgan Rielly.

Sverige reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jacob Larsson och Lucas Raymond i andra perioden.

Efter 14.16 gjorde Kanada 3–2 genom Dylan Holloway på pass av Fraser Minten och Dylan DeMelo.

Sverige kvitterade till 3–3 genom Mattias Ekholm med 4.27 kvar att spela av perioden.

Efter 3.21 i tredje perioden tog Kanada ledningen genom Connor Brown på pass av Porter Martone och Fraser Minten. 12.59 in i tredje perioden fick Dylan Cozens utdelning framspelad av Porter Martone och Darnell Nurse och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Senaste mötet lagen emellan, i maj i fjol, slutade med seger för Kanada med 5–3.

I nästa omgång har Kanada Italien borta, lördag 16 maj 16.20. Sverige spelar borta mot Danmark söndag 17 maj 16.20.

Kanada–Sverige 5–3 (2–0, 1–3, 2–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (2.21) John Tavares (Darnell Nurse, Robert Thomas), 2–0 (16.00) Ryan O’Reilly (Gabriel Vilardi, Morgan Rielly).

Andra perioden: 2–1 (28.21) Jacob Larsson (Jack Berglund), 2–2 (31.04) Lucas Raymond (Oliver Ekman-Larsson, Jack Berglund), 3–2 (34.16) Dylan Holloway (Fraser Minten, Dylan DeMelo), 3–3 (35.33) Mattias Ekholm (Linus Karlsson, Simon Holmström).

Tredje perioden: 4–3 (43.21) Connor Brown (Porter Martone, Fraser Minten), 5–3 (52.59) Dylan Cozens (Porter Martone, Darnell Nurse).

Utvisningar, Kanada: 3×2 min. Sverige: 3×2 min.

