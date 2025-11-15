Kalmar vinnare mot Tingsryds AIF J20 – avgjorde i förlängningen

Kalmar-seger med 3–2 efter förlängning

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lauris Strazdins matchvinnare för Kalmar

Matchen mellan Tingsryds AIF J20 och Kalmar i U20 division 1 D syd herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 1–0). Matchhjälte blev Lauris Strazdins, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna.

Nybro nästa för Kalmar

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 2.59 in i andra perioden gjorde Tingsryds AIF J20 1–0. Målskytt var Nils Carlén assisterad av Olle Lorentzon och Douglas Kjellsson Norberger.

Efter 17.12 i andra perioden nätade Lukas Mejrud på pass av Sigge Karlsson och gjorde 2–0.

Kalmar reducerade och kvitterade till 2–2 genom Markus Hatlem och Henri Thüberg i tredje perioden. I förlängningen tog det 2.32 till Kalmar också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Lauris Strazdins, på pass av Sebastian Erkenbölling.

Det här var Tingsryds AIF J20:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Med en omgång kvar är Tingsryds AIF J20 på sjätte plats i tabellen medan Kalmar leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 7–0.

Nästa motstånd för Tingsryds AIF J20 är Nybro. Lagen möts i sista omgången tisdag 18 november 19.15 i Dackehallen. Kalmar tar sig an Nybro borta lördag 22 november 14.00.

Tingsryds AIF J20–Kalmar 2–3 (0–0, 2–0, 0–2, 0–1)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (22.59) Nils Carlén (Olle Lorentzon, Douglas Kjellsson Norberger), 2–0 (37.12) Lukas Mejrud (Sigge Karlsson).

Tredje perioden: 2–1 (48.48) Markus Hatlem (Aziz Usmanov), 2–2 (52.01) Henri Thüberg.

Förlängning: 2–3 (62.32) Lauris Strazdins (Sebastian Erkenbölling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 3-1-1

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Nybro Vikings IF, hemma, 18 november

Kalmar: Nybro Vikings IF, borta, 22 november