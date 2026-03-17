Kalmar vann – kvitterade matchserien mot SSK

Seger för Kalmar med 5–2 mot SSK

Giorgio Estephan matchvinnare för Kalmar

SSK nästa för Kalmar

Kalmar utjämnade matchserien mot SSK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter seger hemma med 5–2 (4–1, 0–1, 1–0). Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Kalmar tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.27 genom Henrik Nilsson och gick upp till 2–0. SSK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kalmar dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Efter 11.00 i andra perioden slog Patrik Zackrisson till framspelad av Andrew Vanderbeck och Felix Öhrqvist och reducerade åt SSK.

Kalmar punkterade matchen med ett 5–2-mål med 2.00 kvar att spela genom Liam Hawel assisterad av Matthew Struthers.

Nästa match spelas i AXA Sports Center på torsdag 19.00.

Kalmar–SSK 5–2 (4–1, 0–1, 1–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (1.27) Henrik Nilsson (Arvid Westlin, Carl-Johan Lerby), 2–0 (4.55) George Diaco (Wilhelm Westlund), 2–1 (12.08) Viktor Liljegren (Leevi Teissala), 3–1 (12.22) Giorgio Estephan (Eric Norin), 4–1 (15.17) Gabriel Olsson (Carl-Johan Lerby, Jesper Lindén).

Andra perioden: 4–2 (31.00) Patrik Zackrisson (Andrew Vanderbeck, Felix Öhrqvist).

Tredje perioden: 5–2 (59.00) Liam Hawel (Matthew Struthers).

Ställning i serien: Kalmar–SSK 1–1

