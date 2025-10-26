Kalmar vann i förlängningen mot Västervik

Seger för Kalmar med 3–2 efter förlängning

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Kitanovski matchvinnare för Kalmar

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Kalmar avgöra den jämna matchen hemma mot Västervik i U18 division 1 syd B herr. Slutresultatet blev 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0). Alexander Kitanovski spelade en avgörande roll för Kalmar med det vinnande målet i förlängningen.

Det här innebär att Kalmar nu har fem segrar i följd i U18 division 1 syd B herr.

Tranås J18 nästa för Kalmar

Den första perioden slutade mållös. Theo Eriksson gjorde 1–0 till Kalmar 13.26 in i andra perioden assisterad av Troy Friman.

Efter 19.40 i andra perioden nätade Troy Friman på pass av Fabian Gullberg och Theo Eriksson och gjorde 2–0.

Västervik reducerade och kvitterade till 2–2 genom Isac Österström och Lukas Rasmussen med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.54 kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Kalmar blev Alexander Kitanovski som 4.50 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Kalmars Troy Friman stod för ett mål och två assists.

Det här var Kalmars andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerviks andra uddamålsförlust.

Den 30 november möts lagen återigen, då i LF Arena.

Söndag 2 november spelar Kalmar borta mot Tranås J18 14.20 och Västervik mot Dalen hemma 14.00 i LF Arena.

Kalmar–Västervik 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Andra perioden: 1–0 (33.26) Theo Eriksson (Troy Friman), 2–0 (39.40) Troy Friman (Fabian Gullberg, Theo Eriksson).

Tredje perioden: 2–1 (54.36) Isac Österström, 2–2 (57.06) Lukas Rasmussen (Olle Davidsson).

Förlängning: 3–2 (64.50) Alexander Kitanovski (Troy Friman, Ludvig Joelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Västervik: 1-1-3

Nästa match:

Kalmar: Tranås AIF IF, borta, 2 november

Västervik: HC Dalen, hemma, 2 november