Kalmar vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Dalen

Kalmar segrade – 3–2 mot Dalen

Angus Kullström tvåmålsskytt för Kalmar

Dalens nionde raka förlust

Det blev seger för Kalmar hemma mot Dalen i U18 division 1 syd B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kalmar fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Kalmar.

Gustav Dunegård gjorde 1–0 till Kalmar efter bara 20 sekunder på pass av Viggo Jörneklint.

Efter 19.05 kvitterade Dalen när Tim Carlström Kaya fick träff. Angus Kullström gav Kalmar ledningen tidigt i andra perioden framspelad av Alexander Kitanovski och Albin Johansson.

Efter 17.44 i andra perioden slog Lowe Aourell till och kvitterade för Dalen. Kalmar tog ledningen redan efter efter 1.47 i tredje perioden återigen genom Angus Kullström assisterad av Alexander Kitanovski och Albin Johansson. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Kalmar har tre segrar och två förluster och 10–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har fem förluster och 12–24 i målskillnad. Det här var Kalmars tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dalens tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Kalmar nu ligger på tredje plats. Dalen är på åttonde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 5–2.

Kalmar möter Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.00. Dalen möter samma dag Mariestad borta.

Kalmar–Dalen 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (0.20) Gustav Dunegård (Viggo Jörneklint), 1–1 (19.05) Tim Carlström Kaya.

Andra perioden: 2–1 (23.04) Angus Kullström (Alexander Kitanovski, Albin Johansson), 2–2 (37.44) Lowe Aourell.

Tredje perioden: 3–2 (41.47) Angus Kullström (Alexander Kitanovski, Albin Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Dalen: 0-1-4

Nästa match:

Kalmar: Boro/Vetlanda HC, borta, 20 november

Dalen: Mariestads BoIS HC, borta, 20 november