Kalmar vann efter avgörande i tredje perioden mot Dalen

Seger för Kalmar med 5–2 mot Dalen

Ludvig Joelsson gjorde två mål för Kalmar

Levis Wahllöf matchvinnare för Kalmar

Det blev seger för Kalmar borta mot Dalen i U18 division 1 syd B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kalmar drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–5 (1–2, 1–0, 0–3).

Kalmars lagledare Fredrik Johansson:

– Vinst med 5–2. En jämn match där det stod 2–2 när period två avslutades Kalmar tog segern efter en stark tredje period. Målskyttar Neo Engman, Ludvig Joelsson x2, Levis Wahllöf, Viggo Jörneklint.

Det här var första segern för Kalmar, efter förlust med 0–3 mot Mariestad i premiären.

Kalmars Ludvig Joelsson tvåmålsskytt

Kalmar startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Neo Engman och Ludvig Joelsson innan Dalen svarade och gjorde 2–1 genom Olle Almqvist. Dalen kvitterade till 2–2 i slutsekunderna av andra perioden genom Oskar Fred framspelad av Tim Carlström Kaya och Lukas Johansson. Kalmar spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Levis Wahllöf, Ludvig Joelsson och Viggo Jörneklint och avgjorde matchen.

Lagen möts på nytt i Hatstore Arena den 16 november.

Dalen möter Mariestad i nästa match hemma torsdag 16 oktober 19.40. Kalmar möter samma dag Boro/Vetlanda J18 hemma.

Dalen–Kalmar 2–5 (1–2, 1–0, 0–3)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (5.55) Neo Engman (Levis Wahllöf, Alexander Kitanovski), 0–2 (9.25) Ludvig Joelsson (Fabian Gullberg, Theo Eriksson), 1–2 (13.21) Olle Almqvist (Oskar Fred, Ted Marjavaara).

Andra perioden: 2–2 (39.59) Oskar Fred (Tim Carlström Kaya, Lukas Johansson).

Tredje perioden: 2–3 (42.47) Levis Wahllöf, 2–4 (48.09) Ludvig Joelsson (Theo Eriksson), 2–5 (51.59) Viggo Jörneklint.

Nästa match:

Dalen: Mariestads BoIS HC, hemma, 16 oktober

Kalmar: Boro/Vetlanda HC, hemma, 16 oktober