Kalmar utklassade Värnamo – seger med 8–1

Kalmar vann med 8–1 mot Värnamo

Sebastian Erkenbölling gjorde tre mål för Kalmar

Tredje raka segern för Kalmar

Kalmar spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Värnamo i U20 division 1 D syd herr med hela 8–1 (1–0, 6–1, 1–0).

Kalmars Sebastian Erkenbölling tremålsskytt

Kalmar tog ledningen efter 19 minuters spel, genom Aziz Usmanov. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 6–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

15.42 in i tredje perioden nätade Kalmars Nikita Antonov och ökade ledningen. 8–1-målet blev matchens sista.

Kalmars Sebastian Erkenbölling gjorde tre mål och Elliott Fredhöj hade tre assists.

För Kalmar gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Värnamo är på åttonde plats.

Den 1 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Axelent Arena.

I nästa match, tisdag 30 september, har Kalmar Alvesta hemma i Hatstore Arena 19.40, medan Värnamo spelar borta mot Nybro 19.00.

Kalmar–Värnamo 8–1 (1–0, 6–1, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (19.14) Aziz Usmanov.

Andra perioden: 2–0 (22.02) Sebastian Erkenbölling (Elliott Fredhöj), 3–0 (22.08) Lucas Erlandsson, 4–0 (26.20) Sebastian Erkenbölling (Elliott Fredhöj), 5–0 (26.41) Sebastian Erkenbölling (Markus Hatlem), 6–0 (27.56) Aziz Usmanov (Lauris Strazdins), 7–0 (28.57) Gustav Dunegård (Viktor Tuszynski, Elliott Fredhöj), 7–1 (31.41) Filip Bui (Emil Hansson, Ludvig Ruuth).

Tredje perioden: 8–1 (55.42) Nikita Antonov.

Nästa match:

Kalmar: Alvesta SK, hemma, 30 september

Värnamo: Nybro Vikings IF, borta, 30 september