Kalmar stod för jättevändning mot Gislaveds SK U18

Kalmar segrade – 7–6 mot Gislaveds SK U18

Kalmar avgjorde efter 59.42.

Theo Eriksson med tre mål för Kalmar

Gislaveds SK U18 hade 4–0 på hemmaplan – då kom kollapsen. Kalmar gjorde sex raka mål och vann matchen i U18 division 1 syd B vår med 7–6 (1–4, 4–0, 2–2).

Troy Friman stod för Kalmars avgörande mål med bara 18 sekunder kvar av slutperioden.

Troy Friman bakom Kalmars avgörande

Gislaveds SK U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Kalmar hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–4 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Kalmar inledde tredje perioden med att göra 4–6 genom Troy Friman innan Gislaveds SK U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Christoffer Torell för framspelad av Sigge Bjelke och Wilmer Bjelke efter 13.38.

I slutminuterna var det dock Kalmar som nådde längst. Troy Friman gjorde matchavgörande 6–7 efter 19.42, på pass av Levis Wahllöf.

Kalmars Theo Eriksson stod för fyra poäng, varav tre mål och Gustav Dunegård gjorde ett mål och tre assist. Wilmer Bjelke hade fyra assists för Gislaveds SK U18, Sigge Bjelke gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Christoffer Torell gjorde två mål och totalt tre poäng.

När lagen senast möttes blev det seger för Kalmar med 11–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalmar HC vunnit.

I nästa match möter Gislaveds SK U18 Dalen borta och Kalmar möter Västervik hemma. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 14.00.

Gislaveds SK U18–Kalmar 6–7 (4–1, 0–4, 2–2)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (5.31) Sanny Hoffrén (Wilmer Bjelke, Kevin Olsson), 2–0 (7.27) Sixten Bjurbäck (Sanny Hoffrén, Wilmer Bjelke), 3–0 (11.51) Christoffer Torell (Tom Colin), 4–0 (13.24) Sigge Bjelke (Christoffer Torell), 4–1 (13.36) Theo Eriksson (Gustav Dunegård).

Andra perioden: 4–2 (20.47) Gustav Dunegård (Theo Eriksson), 4–3 (26.09) Theo Eriksson (Gustav Dunegård), 4–4 (33.30) Levis Wahllöf (Albin Johansson), 4–5 (35.52) Theo Eriksson (Gustav Dunegård, Alexander Kitanovski).

Tredje perioden: 4–6 (45.13) Troy Friman, 5–6 (52.32) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 6–6 (53.38) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 6–7 (59.42) Troy Friman (Levis Wahllöf).

Nästa match:

Gislaveds SK U18: HC Dalen, borta, 18 januari 14.00

Kalmar: Västerviks IK, hemma, 18 januari 14.00